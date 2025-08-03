3 órája
Spanyol sikerrel zárult a Women's Series
A játék minden elemében a legjobbak voltak.
Forrás: Debreceni Sportcentrum
Spanyolország nyerte a debreceni 3x3 kosárlabda Women's Series sorozatot, miután a pénteki csoportgyőzelem után szombaton is veretlenek maradtak. A Győr csoportjából továbbjutó Ulaambaatar magabiztos legyőzése után alaposan megizzadtak Hollandia ellen az elődöntőben, a finálét viszon 21-9 arányban könnyedén nyerték a csehekkel szemben.
A debreceni 3x3-as események utolsó előtti napja a World Tour Masters csoportkörével kezdődött, majd koraeste a női csapatok pénzdíjas versenyének egyeneskieséses szakaszára került sor. A Papp Klaudia sérülése miatt csak három fővel kiálló Győr ugyan nem jutott tovább a csoportkörből, de szégyenkezésre nem lehet okuk, hiszen csere nélkül is nagyon nehezen adták meg magukat ellenfeleiknek.
Az egyeneskieséses szakaszban három csoportelső is könnyedén vette a negyeddöntőt, Hollandia, Spanyolország és a Rapid Bukarest is kétszámjegyű győzelemmel múlta felül ellenfelét. Egyedül a magyarok csoportját megnyerő Ausztriának nem sikerült ez a teljesítmény, olyannyira nem, hogy ők relatíve simán elvéreztek a spanyolok mögött továbbjutó csehek ellen.
Az elődöntők már sokkal nagyobb küzdelmet ígértek, de ez csak részben teljesült. Az első találkozón az olimpiai ezüstérmes spanyolok egy végletekig kiélezett csatát vívtak a hollandokkal, gyakorlatilag a teljes meccs alatt fej-fej mellett haladtak a csapatok. A narancsosok a meccs derekán egyszer megléptek három ponttal (11-8), de Gimeno Vega vezette hispánok szempillantás alatt kiegyenlítettek, s innen egészen a végjátékig kéz a kézben haladtak a csapatok. A rendes játékidőben nem is sikerült átszakítani a célszalagot egyik félnek sem így jöhetett a hosszabbítás. A rutinos Alonso szerezte az első kosarat, melyre még Schipholt válaszolt, de a mindent eldöntő kosarat végül Vega szerezte a gyűrű alól így Spanyolország jutott a döntőbe.
A második elődöntőben kissé csalódást keltő teljesítményt nyújtott a szezon előtt kiválóan összerakott Bukarest, esélyük sem volt a csehek ellen, akik magabiztos játékkal 20-9 arányban kiütötték őket. Ezzel az eredménnyel tehát eldőlt, hogy a döntőt a D-csoport két továbbjutója, Spanyolország és Csehország játssza majd.
A csoportmeccs 19-16-os eredménye, és a szombati nap addigi teljesítménye szoros mérkőzést ígért, de a nagy csata ezúttal is elmaradt. A csehek érezhetően fáradtabban mozogtak, még akkor is, ha spanyolok egy hosszabbításos elődöntőből érkeztek. Már az első percekben magukhoz ragadták a kezdeményezést, stabil védekezésük mellett a dobásaik is ültek, de a 21-9-es eredmény összességében azt tükrözi, hogy a játék minden elemében jobbak voltak, s megérdemelten nyerték meg a Women’s Series debreceni fordulóját – olvasható a Debreceni Sportcentrum oldalán.
Women’s Series eredmények:
negyeddöntők
Hollandia – Madrid 21-11
Spanyolország – Ulaambaatar Amazons 21-7
Ausztria – Csehország 14-21
CS Rapid Bukarest – Uganda 21-8
elődöntők
Hollandia – Spanyolország 19-20 h.u.
Csehország – CS Rapid Bukarest 20-9
döntő
Spanyolország – Csehország 21-9