Spanyol sikerrel zárult a Women's Series

Spanyolország nyerte a debreceni 3x3 kosárlabda Women's Series sorozatot, miután a pénteki csoportgyőzelem után szombaton is veretlenek maradtak. A Győr csoportjából továbbjutó Ulaambaatar magabiztos legyőzése után alaposan megizzadtak Hollandia ellen az elődöntőben, a finálét viszon 21-9 arányban könnyedén nyerték a csehekkel szemben.

A debreceni 3x3-as események utolsó előtti napja a World Tour Masters csoportkörével kezdődött, majd koraeste a női csapatok pénzdíjas versenyének egyeneskieséses szakaszára került sor. A Papp Klaudia sérülése miatt csak három fővel kiálló Győr ugyan nem jutott tovább a csoportkörből, de szégyenkezésre nem lehet okuk, hiszen csere nélkül is nagyon nehezen adták meg magukat ellenfeleiknek.

Az egyeneskieséses szakaszban három csoportelső is könnyedén vette a negyeddöntőt, Hollandia, Spanyolország és a Rapid Bukarest is kétszámjegyű győzelemmel múlta felül ellenfelét. Egyedül a magyarok csoportját megnyerő Ausztriának nem sikerült ez a teljesítmény, olyannyira nem, hogy ők relatíve simán elvéreztek a spanyolok mögött továbbjutó csehek ellen.

Az elődöntők már sokkal nagyobb küzdelmet ígértek, de ez csak részben teljesült. Az első találkozón az olimpiai ezüstérmes spanyolok egy végletekig kiélezett csatát vívtak a hollandokkal, gyakorlatilag a teljes meccs alatt fej-fej mellett haladtak a csapatok. A narancsosok a meccs derekán egyszer megléptek három ponttal (11-8), de Gimeno Vega vezette hispánok szempillantás alatt kiegyenlítettek, s innen egészen a végjátékig kéz a kézben haladtak a csapatok. A rendes játékidőben nem is sikerült átszakítani a célszalagot egyik félnek sem így jöhetett a hosszabbítás. A rutinos Alonso szerezte az első kosarat, melyre még Schipholt válaszolt, de a mindent eldöntő kosarat végül Vega szerezte a gyűrű alól így Spanyolország jutott a döntőbe.

A második elődöntőben kissé csalódást keltő teljesítményt nyújtott a szezon előtt kiválóan összerakott Bukarest, esélyük sem volt a csehek ellen, akik magabiztos játékkal 20-9 arányban kiütötték őket. Ezzel az eredménnyel tehát eldőlt, hogy a döntőt a D-csoport két továbbjutója, Spanyolország és Csehország játssza majd.