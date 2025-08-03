augusztus 28., csütörtök

3x3 kosárlabda

Újabb szépen csillogó érem a magyar csapat nyakában

Ezen a héten Debrecenre figyel a kosárvilég. Keddtől-csütörtökig zajlottak a 3x3 kosárlabda U21-es Nemzetek Ligájának küzdelmei a Nagytemplom előtti arénában.

Zárónapjához érkezett a 3x3 kosárlabda U21-es Nemzetek Ligája debreceni eseménye. A Nagytemplom előtt felállított arénában keddtől-csütörtökig feszültek egymásnak az Európa 2-es csoportba sorolt – Magyarország, Franciaország, Románia, Csehország, Katar és Ukrajna – sorolt országok női és férfi együttesei. Mindhárom nap külön tornát tartottak a résztvevőknek, a lányok eddig két ezüstérmet szerztek, ám a fiúknak nem igazán termett babér.

3x3 kosárlabda: ismét a döntőben a lányok

A fiúk sajnos ismét két vereséggel (a franciák ellen 9–21, a csehek ellen 15–18) zárták a napot, ám a hölgyek előbb 21–9-re verték Katart, majd Ukrajna ellen dőlt el, hogy ismét bejutnak-e a döntőbe. Természetesen ismét megtelt az aréna, így remek hangulatban zajlott a mérkőzés. A mieinknek mindenképőp győznie kellett, a tétnek megfelelően végig szoros volt az összecsapás, felváltva vezettek a csapatok, a mieink a legjobb pillanatban, a hajrában találták meg a legjobb dobóformájukat, és a közönség óvációja közepette egy 7–0-s rohammal eldöntötték a találkozót., és végül 21–16-ra nyertek, bejutva a 3x3 kosárlabda debreceni döntőjébe!

Ahol ezúttal is a francia csapat várt Dávid Miáékra, kedden és szerdán a gall hölgyek nyertek, így itt volt az idő a három a magyar igazság jegyében elégtételt venni rajtuk. A fehérben játszó franciák szereztek előnyt, de a mieink eleinte  szívósan tapadtak rájuk. Aztán elég volt egy rövidzárlat, és franciák elléptek 9–3-ra, ám a mieink nem adták fel, de így is hazai szempontból 9–14-es állásról léptek be a hajrába. Nagyot harcolt a magyar csapat, de végül a franciák nyertek 21–12-re, de ez az ezüst is szépen csillog!

 

