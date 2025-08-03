Nagybetűs csapattá fejlődött Debrecenben a női válogatott

Remekül szerepelt a 3x3 kosárlabda U21-es Nemzetek Ligája debreceni fordulójában a magyar női válogatott, hiszen a három tornán mindannyiszor a döntőbe verekedték magukat Dávid Miáék, ám sajnos a franciákat nem lehetett legyőzni ezen a héten. A három ezüstérem így is kimagasló teljesítmény, főleg ha azt nézzük, hogy milyen nehézségekkel is küzdöttek a lányok.

Forrás: Katona Ákos

3x3 kosárlabda: le a kalappal

Ezekről Hollós Dániel, a női 3x3 kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya számolt be portálunknak. – Amit a lányoktól láttunk, az szerintem fantasztikus, le a kalappal előttük! Hat játékossal érkeztünk Debrecenbe, egyikük beteg lett, egy másik megsérült. Három nap alatt kilenc ilyen mérkőzést lenyomni négy játékossal, én még nem láttam hasonlót. Nagyon büszke vagyok rájuk, mert sosem adták fel, mindig meg tudtak újulni.

Nagyon sok olyan mérkőzésünk volt, amikor mínusz 4, mínusz 5-ral sikerült fordítanunk, és megnyerni az összecsapást, és ezzel döntőkbe jutottunk.

Le a kalappal előttük, fantasztikus teljesítményt nyújtottak. A nehézségek annyira összehozta a játékosokat, hogy egy nagybetűs csapattá fejlődtek. A harmadik napra is már olyan fáradtak voltak, hogy az utolsó 10 percben már igazából csak léptek. De csinálták, szerintem mentálisan nagyon sokat kaptak a játékosok ebből a három napból – ecsetelte a fiatal szakember, aki az utolsó fináléban csak örömjátékot kért tanítványaitól.

– Mondtam nekik, hogy bármi is lesz az eredmény, ők a torna győztesei számunkra. Fantasztikus volt ilyen környezetben és ennyi néző előtt játszani. Szerintem a lányok is nagyon élvezték, és köszönjük Debrecennek, hogy itt lehettünk – nyilatkozta a sikercsapat szövetségi kapitánya, Hollós Dániel.