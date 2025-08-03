3X3: Ismét Debrecenre figyel a világ

Augusztus 26-án kezdődnek a 3x3-as világversenyek Debrecen főterén, idén hat napon keresztül három versenysorozat helyszíne lesz a Nagytemplom előtt felállított aréna. A profi csapatok pénzdíjas versenyei előtt keddtől csütörtökig három Nemzetek Ligája fordulót rendeznek, melyeken az U21-es női és férfi magyar válogatottnak is szurkolhatunk majd. Az elmúlt tíz esztendőben a debreceni publikum már hozzászokhatott a rangos 3x3 utánpótlás versenyekhez, hiszen minden évben volt legalább egy Európa- vagy világbajnokság a Kossuth téren. Magyar sikerekben sem volt hiány, elég, ha csak az U18-as fiúk és lányok eb győzelmeire gondolunk, vagy a debreceni Szabó Zitával felálló női csapatunk vb bronzérmére.

3X3: A korábbi években is sokakat érdekelt a sportesemény. Forrás: Napló-archív

3X3: Büszkék a rendezésre

A keddi meccsdömping kezdetet előtt sajtótájékoztató keretein belül árulták el várakozásaikat a szervezők. Az eseményen Debrecen alpolgármestere, Széles Diána hangsúlyozta, a korábbi esztendőkben is nagy sikert aratott az esemény. – Egybeforrt Debrecen nevével a 3X3, erre nagyon büszkék vagyunk.

A turizmus szempontjából sem mellékes az esemény megrendezése. A másik aspektus, amely fontos, hogy a fiatalok is lássák a mozgást.

A nevelés szempontjából kulcskérdés, hogy otthont tudunk adni egy újabb világeseménynek. Nem kis feladat ennek a szervezése, le a kalappal mindenki előtt, aki ebben részt vett. Városunkról egyébként el lehet mondani, hogy a labdarúgás után a kosárlabda a legsikeresebb sportág a városban – kezdte.

Teljesülnek az álmok

Becsky István, szervezőbizottság elnöke is elmondta várakozásait a következő napokról. – Mindig megtiszteltetés, hogy otthont adhatunk ennek az eseménynek. Immár tizenegyik alkalommal látogat ide a 3X3 krémje.

Több kosaras is azt mondta, nagy álma volt, hogy a Kossuth téren léphessen pályára.

Továbbra is ingyenesen látogathatóak a meccsek, remélem, tele is lesznek a lelátók – nyilatkozta.



Menetrend:

augusztus 26. kedd

15:05 Franciaország – Magyarország (ffi) 16:30 Magyarország – Románia (női) 16:55 Ukrajna – Magyarország (ffi) 18:20 Csehország – Magyarország (női) 20:10 női döntő 20:35 férfi döntő

augusztus 27. szerda

15:05 Katar – Magyarország (ffi) 16:30 Magyarország - Románia (női) 16:55 Ukrajna – Magyarország (ffi) 18:20 Ukrajna – Magyarország (női) 20:15 női döntő 20:35 férfi döntő

augusztus 28. csütörtök