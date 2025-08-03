augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

38 perce

3X3: Ismét Debrecenre figyel a világ

Címkék#Debrecen#3x3#alpolgármester#Széles Diána

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is a cívisvárosra szegeződnek a szemek. A 3X3 kedvelői ebben az esztendőben is Debrecenben tekintheti meg mérkőzéseket.

Orosz Krisztofer

Augusztus 26-án kezdődnek a 3x3-as világversenyek Debrecen főterén, idén hat napon keresztül három versenysorozat helyszíne lesz a Nagytemplom előtt felállított aréna. A profi csapatok pénzdíjas versenyei előtt keddtől csütörtökig három Nemzetek Ligája fordulót rendeznek, melyeken az U21-es női és férfi magyar válogatottnak is szurkolhatunk majd. Az elmúlt tíz esztendőben a debreceni publikum már hozzászokhatott a rangos 3x3 utánpótlás versenyekhez, hiszen minden évben volt legalább egy Európa- vagy világbajnokság a Kossuth téren. Magyar sikerekben sem volt hiány, elég, ha csak az U18-as fiúk és lányok eb győzelmeire gondolunk, vagy a debreceni Szabó Zitával felálló női csapatunk vb bronzérmére. 

3X3, Debrecen
3X3: A korábbi években is sokakat érdekelt a sportesemény. Forrás: Napló-archív

3X3: Büszkék a rendezésre 

A keddi meccsdömping kezdetet előtt sajtótájékoztató keretein belül árulták el várakozásaikat a szervezők. Az eseményen Debrecen alpolgármestere, Széles Diána hangsúlyozta, a korábbi esztendőkben is nagy sikert aratott az esemény. – Egybeforrt Debrecen nevével a 3X3, erre nagyon büszkék vagyunk.

 A turizmus szempontjából sem mellékes az esemény megrendezése. A másik aspektus, amely fontos, hogy a fiatalok is lássák a mozgást. 

A nevelés szempontjából kulcskérdés, hogy otthont tudunk adni egy újabb világeseménynek. Nem kis feladat ennek a szervezése, le a kalappal mindenki előtt, aki ebben részt vett. Városunkról egyébként el lehet mondani, hogy a labdarúgás után a kosárlabda a legsikeresebb sportág a városban – kezdte. 

Teljesülnek az álmok 

Becsky István, szervezőbizottság elnöke is elmondta várakozásait a következő napokról. – Mindig megtiszteltetés, hogy otthont adhatunk ennek az eseménynek. Immár tizenegyik alkalommal látogat ide a 3X3 krémje. 

Több kosaras is azt mondta, nagy álma volt, hogy a Kossuth téren léphessen pályára. 

Továbbra is ingyenesen látogathatóak a meccsek, remélem, tele is lesznek a lelátók – nyilatkozta.
 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket az Haon.hu Google News oldalán is!

Menetrend: 

augusztus 26. kedd 

15:05 Franciaország – Magyarország (ffi) 

16:30 Magyarország – Románia (női) 

16:55 Ukrajna – Magyarország (ffi) 

18:20 Csehország – Magyarország (női) 

20:10 női döntő 

20:35 férfi döntő 

augusztus 27. szerda 

15:05 Katar – Magyarország (ffi) 

16:30 Magyarország - Románia (női) 

16:55 Ukrajna – Magyarország (ffi) 

18:20 Ukrajna – Magyarország (női) 

20:15 női döntő 

20:35 férfi döntő

augusztus 28. csütörtök 

15:05 Franciaország – Magyarország (ffi) 

16:55 Csehország – Magyarország (ffi) 

17:20 Magyarország – Katar (női) 

19:10 Ukrajna – Magyarország (női) 

20:10 női döntő 

20:35 férfi döntő

Néhány emlékezetes megmozdulás a 3X3 meccseiről: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu