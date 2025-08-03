augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Kosárlabda

1 órája

3X3: Második helyen zártak a magyar hölgyek

Kedden elkezdődött az év egyik legjobban várt sporteseménye Debrecenben. A 3X3 meccsein rengeteg érdeklődő volt, a hölgyek remek helyen zártak.

Orosz Krisztofer
Kedden kezdetét is vette a 3X3 kosárlabda esemény Debrecenben. A nap első magyar érdekeltségű mérkőzésén a férfiak 21-15-ös vereséget szenvedtek a franciáktól így nem nagy volt esély az esti döntőre. A hölgyek következtek, ráadásul Románia legjobbjai ellen 16:30-as kezdéssel. Az első kétpontos a mieink nevéhez fűződött. Hamar 4-0 volt az állás, a románok nem tudtak közelebb kerülni a magyarokhoz. A kékben kosarazó románoknak nem sok köze volt a rangadóhoz, négy perccel a vége előtt nyolc góllal vezettek a magyarok. A vége 18-8 lett. 

3x3 volt döntős az első napon

Rögtön a hölgyek után a férfiak következtek, akik Ukrajna ellen bizonyíthattak. A magyarok számára jól kezdődött a meccs, hamar vezetést szereztek. A sárga mezes ukránok sem adták könnyen magukat, folyamatosan zárkóztak a mieinkhez. Az ukránok 15-14-re nyertek, így a magyarok biztosan nem vehettek részt az esti döntőben. A magyar lányok Csehország ellen játszották következő meccsüket. Az első kosarat a csehek szerezték. Hamar meg is duplázták előnyüket a fehér mezesek. A mieink három perc elteltével szerezték meg első kosarukat, de a csehek így is 5-1-re vezettek. Négy perccel a vége előtt 6-4 volt az állás. A mieink visszajöttek és 13-12-re megverték a cseheket, így biztosan döntőben szerepeltek. 

A női kategória döntője Magyarország-Franciaország meccset hozott 20:10-től. A helyszínen nagy létszámban voltak jelen a hazai drukkerek. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, a franciák picit eredményesebbek voltak. Hatalmasat küzdöttek a mieink, de a finálét a gallok nyerték 21-11-re.

 

