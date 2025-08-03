augusztus 30., szombat

3x3 kosárlabda

39 perce

3x3: Tisztes helytállás a tartalékos győriektől

Címkék#Women ’ s Series#Szerencsés Tamara#3x3

A három napon át tartó U21-es Nemzetek Ligája után péntektől a profi csapatok vették bírtokba a Kossuth téri arénát.

Haon.hu

Pénteken már a profi csapatoké volt a főszerep Debrecen főterén, a magyar színeket képviselő Győr hősiesen küzdött, ám csere nélkül nem sikerült kiharcolnia a továbbjutást, így két szoros vereséggel búcsúzott. A nap további találkozóin a papírforma érvényesült, a nagy esélyesek magabiztosan kvalifikálták magukat a szombati negyeddöntőbe - írja a debrecenisportcentrum.hu.
A három napon át tartó U21-es Nemzetek Ligája után péntektől a profi csapatok vették bírtokba a Kossuth téri arénát. A Women’s Series selejtezőit már délelőtt elkezdték, de a Győr csapatára sem kellet sokat várni, hiszen a főtábla harmadik mérkőzését már ők játszották. Nem jó előjelekkel vághattak azonban neki a tornának a magyar hölgyek, hiszen a válogatott kiválósága, Papp Klaudia sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot, így Szerencsés Tamara, Budácsik Dorottya és Laufer Gabriella csere nélkül voltak kénytelenek játszani, mely óriási hátránynak számít a 3x3-as szakágban.

A Women’s Series selejtezőit már délelőtt elkezdték, de a Győr csapatára sem kellet sokat várni
 A Women’s Series debreceni fordulójában helytállt a tartalékos győri csapat
Forrás: Katona Ákos

Az első ellenfél ráadásul rögtön a második kiemelt Ulambatar Amasons volt, akik már három Women’s Series fordulóban is elődöntőt játszottak, így biztosan ott lesznek majd a nagydöntőben is. Az első támadásokból rögtön két távolival el is léptek, de szép palánk alatti centerezésekkel ekkor még tartották a lépést Budácsikék. Az első szünet előtt azonban a mongolok tudtak ritmust váltani, s egy 1+1-es akcióval 8-4-es vezetésre tettek szert. A folytatásban igyekeztek tartani a lépést a győriek, ám az idő előrehaladtával azért érződött, hogy csere nélkül nagyon nehéz lesz, így a féltávon túl már ledolgozhatatlannak tűnt a hátrány (7-14). Hétpontos fórját egészen a hajráig tartotta a rivális, ám 20-13-nál egy büntető után Szerencsés és Laufer is betalált kintről, s bár ezt követően már az egyenlítésért is támadhattunk volna, egy véleményes személyi hiba után értékesített egypontossal végetért az összecsapás (18-21).

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ezt követően a mongolokat öt ponttal megverő Ausztria várt a győriekre. Az ellenfél kezdett jobban, de 2-5 után Laufer távolijával és Budácsik közelijével sikerült hamar egalizálni. Az osztrákok rögtön válaszoltak egy duplával, de az sem segített sokat Szerencsésék helyzetén, hogy nagyon hamar kigyűlt a csapathibájuk, a feléhez érve ki is alakult az addigi legnagyobb differencia (6-10). Bár a védekezés továbbra sem volt acélos, a kintről és bentről is ellenállhatatlan Laufer révén nagyon belelendültek támadó oldalon a mieink, folyamatosan dolgozták le hátrányukat, meglepő módon Ausztriának jött jobban a második tv-szünet (12-13).

Laufer továbbra is megállíthatatlan volt, egymás után két távolit süllyesztett el, így először magyar vezetést mutatott az eredményjelző (16-15). Két perccel a vége előtt egy gyors kosárváltás után kiegyenlítettek nyugati szomszédaink, sőt két ziccerrel át is vették a vezetést. A lehetőség ugyan meg volt a hosszabbítás kiharcolására, de a mindent eldöntő duplát végül az ellenfél szerezte meg (17-21). A két vereségnek köszönhetően a Győr búcsúzott a Women’s Series küzdelmeitől, de szégyenkezésre egyáltalán nem lehet okuk, csere nélkül is csak egy hajszálon múlt a továbbjutás.

3x3 kosárlabda: Ausztria-Győr mérkőzés

Fotók: Katona Ákos

A D-csoportban az olimpiai ezüstérmes Spanyolország a várakozásoknak megfelelően könnyedén nyerte hármasát, sem a kvalifikációból feljutó olaszok, sem a csehek nem tudták igazán megnehezíteni a dolgukat. A második, még továbbjutást érő pozíciót utóbbi zsebelte be, méghozzá egy meglehetősen egyoldalú mérkőzésen.

A C-jelű trióban sem borult a papírforma, az aktuális szezonra igencsak megerősített Bukarest mindkét találkozóját sikerrel vette, igaz a selejtezőből érkező Madrid igencsak megnehezítette a dolgukat, az olimpiai aranyérem óta teljes egészében kicserélődött németek viszont kevésbé. Utóbbi két gárda meccse viszont óriási csatát hozott, a madridiak szinte végig kézben tartották a meccset, de végjátékot alaposan elszúrták, így egy duplával kiharcolták a germánok a hosszabbítást. Ott viszont már újra magukra találtak a spanyolok, így végül ők lesznek ott szombaton a legjobb nyolc között.

Az A-csoport sem tartogatott sok izgalmat, Hollandia tükörsimán verte Ugandát és Chilét is, utóbbi két együttes nem túl színvonalas összecsapását pedig végül előbbi nyerte, így ők jutottak a negyeddöntőbe.

Szombaton 12 óra 30 perctől a World Tour Masters csoportkörével folytatódnak a debreceni 3x3-as versenyek, a Women’s Series negyeddöntői pedig délután hattól kezdődnek.

Pénteki eredmények :

Selejtezők:

Szingapúr – Románia 11-21

Olaszország – La Laguna Titans (ESP) 16-12

Madrid (ESP) – Románia 21-14

Szlovákia – La Laguna Titans (ESP) 16-19

Szingapúr – Madrid (ESP) 7-19

Olaszország – Szlovákia 21-7

Csoportmeccsek:

Spanyolország – Olaszország 21-10

CS Rapid Bukarest (ROM) – Madrid (ESP) 20-18

Ulanbaatar Amazons (MNG) – Győr 21-18

Hollandia – Uganda 21-12

Spanyolország – Csehország 19-16

CS Rapid Bukarest (ROM) – Németország 16-11

Ulambatar Amazons (MNG) – Ausztria 16-21

Hollandia – Chile 21-9

Csehország – Olaszország 21-12

Németország – Madrid (ESP) 19-21

Ausztria – Győr 21-17

Chile – Uganda 11-20

Szombati Women’s Series menetrend

18:00 Hollandia – Madrid (ESP)

16:25 Spanyolország – Ulambatar Amazons (MNG)

19:00 Ausztria – Csehország

19:25 CS Rapid Bukarest (ROM) – Uganda

20:05 elődöntő 1

20:30 elődöntő 2

21:20 döntő

 

