3x3: Tisztes helytállás a tartalékos győriektől

Pénteken már a profi csapatoké volt a főszerep Debrecen főterén, a magyar színeket képviselő Győr hősiesen küzdött, ám csere nélkül nem sikerült kiharcolnia a továbbjutást, így két szoros vereséggel búcsúzott. A nap további találkozóin a papírforma érvényesült, a nagy esélyesek magabiztosan kvalifikálták magukat a szombati negyeddöntőbe - írja a debrecenisportcentrum.hu.

A három napon át tartó U21-es Nemzetek Ligája után péntektől a profi csapatok vették bírtokba a Kossuth téri arénát. A Women’s Series selejtezőit már délelőtt elkezdték, de a Győr csapatára sem kellet sokat várni, hiszen a főtábla harmadik mérkőzését már ők játszották. Nem jó előjelekkel vághattak azonban neki a tornának a magyar hölgyek, hiszen a válogatott kiválósága, Papp Klaudia sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot, így Szerencsés Tamara, Budácsik Dorottya és Laufer Gabriella csere nélkül voltak kénytelenek játszani, mely óriási hátránynak számít a 3x3-as szakágban.

A Women’s Series debreceni fordulójában helytállt a tartalékos győri csapat

Forrás: Katona Ákos

Az első ellenfél ráadásul rögtön a második kiemelt Ulambatar Amasons volt, akik már három Women’s Series fordulóban is elődöntőt játszottak, így biztosan ott lesznek majd a nagydöntőben is. Az első támadásokból rögtön két távolival el is léptek, de szép palánk alatti centerezésekkel ekkor még tartották a lépést Budácsikék. Az első szünet előtt azonban a mongolok tudtak ritmust váltani, s egy 1+1-es akcióval 8-4-es vezetésre tettek szert. A folytatásban igyekeztek tartani a lépést a győriek, ám az idő előrehaladtával azért érződött, hogy csere nélkül nagyon nehéz lesz, így a féltávon túl már ledolgozhatatlannak tűnt a hátrány (7-14). Hétpontos fórját egészen a hajráig tartotta a rivális, ám 20-13-nál egy büntető után Szerencsés és Laufer is betalált kintről, s bár ezt követően már az egyenlítésért is támadhattunk volna, egy véleményes személyi hiba után értékesített egypontossal végetért az összecsapás (18-21).

Ezt követően a mongolokat öt ponttal megverő Ausztria várt a győriekre. Az ellenfél kezdett jobban, de 2-5 után Laufer távolijával és Budácsik közelijével sikerült hamar egalizálni. Az osztrákok rögtön válaszoltak egy duplával, de az sem segített sokat Szerencsésék helyzetén, hogy nagyon hamar kigyűlt a csapathibájuk, a feléhez érve ki is alakult az addigi legnagyobb differencia (6-10). Bár a védekezés továbbra sem volt acélos, a kintről és bentről is ellenállhatatlan Laufer révén nagyon belelendültek támadó oldalon a mieink, folyamatosan dolgozták le hátrányukat, meglepő módon Ausztriának jött jobban a második tv-szünet (12-13).