2 órája
3x3 ünnep ismét Debrecenben
Debrecen ismét a 3x3 fővárosává válik.
Forrás: Debreceni Sportcentrum-archív
A karneváli hetet követően augusztus 26. és 31. között ismét 3x3 kosárlabda világversenyek házigazdája lesz Debrecen. A Nagytemplom előtt felállított arénában a női és férfi profi csapatok pénzdíjas versenye mellett ezúttal egy új utánpótlás verseny is helyet kapott a programban. Ahogyan az elmúlt évtizedben már megszokhattuk, a Virágkarnevál és a szeptemberi iskolakezdés közötti időszakban Debrecen a 3x3 fővárosává válik. Az idén hat napon át tartó kosárlabda-fesztivál egy – a cívisvárosi publikum számára újdonságnak számító – új sorozattal, az U21-es Nemezetek Ligájával indul, majd a már megszokott Women’s Series és World Tour forduló zárja a hetet – írja a Debreceni Sportcentrum oldala, ahol elolvasható a részletes program.
Menetrend:
