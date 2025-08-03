3x3 ünnep ismét Debrecenben

A karneváli hetet követően augusztus 26. és 31. között ismét 3x3 kosárlabda világversenyek házigazdája lesz Debrecen. A Nagytemplom előtt felállított arénában a női és férfi profi csapatok pénzdíjas versenye mellett ezúttal egy új utánpótlás verseny is helyet kapott a programban. Ahogyan az elmúlt évtizedben már megszokhattuk, a Virágkarnevál és a szeptemberi iskolakezdés közötti időszakban Debrecen a 3x3 fővárosává válik. Az idén hat napon át tartó kosárlabda-fesztivál egy – a cívisvárosi publikum számára újdonságnak számító – új sorozattal, az U21-es Nemezetek Ligájával indul, majd a már megszokott Women’s Series és World Tour forduló zárja a hetet – írja a Debreceni Sportcentrum oldala, ahol elolvasható a részletes program.

Menetrend: augusztus 26-28. - U21 Nemzetek Ligája

augusztus 29-30. - Women's Series

augusztus 29-31. - World Tour Masters