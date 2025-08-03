Kedden a Nemzetek Ligájával startol a 3x3-as kosárünnep Debrecen főterén

Augusztus 26-án kezdődnek a 3x3-as kosárlabda világversenyek Debrecen főterén, idén hat napon keresztül három versenysorozat helyszíne lesz a Nagytemplom előtt felállított aréna. Keddtől csütörtökig három Nemzetek Ligája fordulót rendeznek, azaz minden este lesz döntő, melyeken az U21-es női és férfi magyar válogatottnak is szurkolhatunk majd. Magyarország az Európa 2-es csoportba került, melybe Franciaország, Románia, Csehország, Katar és Ukrajna kapott besorolást, írja a Debreceni Sportcentrum oldala, ahol a részletes program is megtalálható.

