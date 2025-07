Vlagyiszlav Kulesov visszatér Debrecenbe!

Az új szezonban egy ismerős arc tűnik majd fel a Debreceni Jégcsarnokban: Vlagyiszlav Kulesov 2022 után húzza magára ismét a Debreceni Egyetem sportklubjának a szerelését. A 27 éves támadó Jaroszlav utánpótláscsapataiban nevelkedett, majd 2015-ben a Debreceni Hoki Klubhoz igazolt. Az első szezonban a korosztályos együttesekben szerepelt, majd egy évre rá egy mérkőzés erejéig az akkori MOL Ligában is jégre lépett. A DEAC jégkorongszakosztály 2018-as megalakulásakor a felnőttcsapat tagja lett, az első Erste Liga-szezonban 47 találkozón játszott, 16 gólt szerzett, 7 gólpasszt adott. A következő három évben is a fekete-fehéreket erősítette, majd 2022-ban a DVTK Jegesmedvékhez igazolt, írja a DEAC honlapja, ahol a játékos nyilatkozata is elolvasható.

Forrás: DEAC