Fradi-nevelésként tenné le névjegyét Debrecenben Varga Ádám – ezek a kapus céljai és első benyomásai!

Ha rémálmaiban nem is jelenik meg Dibusz Dénes, Varga Ádám, a Ferencvárostól Debrecenbe kölcsönbe kerülő kapus nem tagadja, a válogatott játékos miatt is igazolt új NB I.-es klubba, írja a Nemzeti Sport. A Loki új, 26 éves hálóőre az interjú elején leszögezte: úgy érzi, védenie kell. Többet éez magában, a kerrierjében, mint hogy folyamatosan a kispadot koptassa. Kiemelte, hogy bár több kérője is volt az NB I.es mezőnyből, a DVSC projektje volt számára a legszimpatikusabb. – Kár lenne tagadni, a játéklehetőség reményében váltottam, a Ferencvárosban egyszerűen nem lett volna esélyem Dibusz Dénes mellett a csapatba kerülni – mondta.

Varga Ádám a DVSC kapuját őrizheti

Forrás: DVSC-archív

Varga Ádám hozzátette, hogy nem ápol rossz kapcsolatot Dibusz Dénessel. – Nehéz vele rosszban lenni, nemcsak remek kapus, kiváló ember is. Nem ismerek olyat, akinek gondja lenne vele. De tény, amikor tinédzserként megkaptam első profi szerződésemet a klubtól, ő már a Fradi labdarúgója volt. Ha úgy vesszük, gyakorlatilag az egész profi pályafutásomat végigkísérte. A Dénes keresztnév egy életre az agyamba égett – nyilatkozta az NS-nek.

Varga Ádám számára most az a fontos, hogy védjen!

Szó esett róla, hogy a szerződésében benne van-e, hogy az FTC ellen nem léphet pályára. – Nem vettük bele ezt a kitételt. Ebből a szempontból nincs akadálya. Mondanám, hogy elképzelni sem tudom, milyen érzés lesz ellene védeni, de a Kecskemét játékosaként korábban egyszer volt már rá lehetőségem. Szóval, nem lesz akkora újdonság – fogalmazott, majd hozzátette: – A Népligetben gyakorlatilag a fűszálakat is ismerem, Dibusz Dénes után én vagyok, voltam a legrégebbi bútordarab a Fradi öltözőjében. Ott nőttem fel, játékosok jöttek-mentek az öltözőben körülöttem, mi szinte végig ott voltunk. Érzelmes kilencven perc lesz a Ferencváros elleni, de nekem most csupán az a fontos, hogy jól védjek és minél többet pályán legyek – hangoztatta.

A Debreceni VSC átalakult csapatáról is megkérdezték, mire lehetnek képesek.

Jó kérdés… Nem ígérgetek most, és a jós szerepében sem szeretnék tetszelegni. Abban bízom, hogy az előző évinél sokkal stabilabb lesz a csapat. Sokkal kevesebb gólt kapunk, és többet szerzünk. Hogy ez mire lesz elég, meglátjuk. Úgy érkeztem meg Debrecenbe, hogy egyértelműen én vagyok az első számú kapus, az öltözőbe lépve a testbeszédem is ezt sugallta. Bízom magamban, tudom, mire vagyok képes, és úgy készülök, hogy az első meccstől az utolsóig én védem a Loki kapuját

– emelte ki.