Vámos Petra szintet lépett, világklasszis vezérként tér vissza Debrecenbe!

Az előző idényben a francia Metz színeiben bajnok és kupagyőztes, Bajnokok Ligája-négyes döntős karmester, Vámos Petra változatlanul vezérként segítheti alaposan átalakuló együttesét. A magyar női kézilabda-válogatott ásza, a DVSC Schaeffler korábbi kiválósága többek között arról is beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy hamarosan a testvére ellen játszhat.

Vámos Petra a Metz alapembere, a világ legjobbjai közé tartozik

Vámos Petra a felkészülésről, a BL-ről és a magyar válogatottról

– Érzek némi különbséget tavalyhoz képest, igen. Az előző idény elején még nem volt annyira világos, hogy tavasszal milyen szerepem lesz, de hála istennek viszonylag gyorsan be tudtam épülni a csapatba és nagyobb szerepet vállalni. Ez, ha minden jól megy, az új kiírásban is így lesz – fogalmazott a 2025/2026-os szezonra készülő irányító, aki azt is megemlítette, hogyan fogadta új csapattársát, Albek Annát. – Régóta ismerjük egymást, a pályán kívül is nagyon jó barátnők vagyunk. Örültem annak, hogy ő is érkezett, ketten leszünk magyarok a csapatban, így könnyebb átvészelni a nehezebb pillanatokat.

Irányítóként is sokat tudok neki segíteni, átadni a tapasztalataimat az előző idényből, hogyan lehet neki könnyebb a szintlépés – mert az én karrieremben is az volt a metzi igazolás.

Próbálok segíteni, hogy ez minél gördülékenyebben menjen, mert megvannak a képességei ahhoz, hogy szép utat fusson be. Dolgozunk ezen és igyekszünk a páros játékkapcsolatunkat is a legmagasabb szintre felhozni, hogy a magyar szurkolóknak is szép perceket szerezzünk – osztotta meg gondolatait.

Vámos Petrának azt a kérdést is feltették, hogy milyen lesz a női kézilabda Bajnokok Ligája új kiírása? – ekkor a Metzzel többek között a volt csapatával a DVSC Schaefflerrel is összecsaphat.

– Elég erős a csoportunk, de ez rajtam kívül álló dolog, abszolút alkalmazkodom ahhoz, ami van, és úgy próbálom felfogni, hogy kétszer is utazhatunk Magyarországra, Debrecenbe is. Nagyon közel áll a szívemhez a város, ráadásul a húgom ellen játszom majd, különleges helyzet lesz. Izgatottan várom, tisztában vagyunk vele, hogy nem lesz könnyű, mert a Győr és az Esbjerg is a nyolcasunkban van, erős verseny várható az első két helyért, szóval az új idény is hoz izgalmakat – szögezte le.