Újabb kihívás várt a DSI Cycling Team bringásaira

Az országúti kerékpárosok mezőnyversenyét az Olimpiai Fesztivál negyedik versenynapján rendezték meg. A rajt után lassan és sokáig együtt haladt a mezőny, ám a 10 kilométernél bukás történt, ennek Lasánszki Sára is szenvedő alanya volt, többen rá is estek, a lánca is leesett, bő egy perc kellett, mire újra el tudott indulni. Ez hatással volt a helyezésére, már nem tudott zárkózni és 74-ként zárta a versenyt.

A keddi időfutam után újabb kihívás várt a DSI Cycling Team bringásaira. 85 ifjú hölgy sorakozott fel reggel 9 órakor a rajtvonalnál, akiknek 51.5 kilométert kellett megtenniük, majd érkeztek meg Észak-Macedónia harmadik legnagyobb városában, Kumanovoban lévő célhoz – számolt be róla a dsidebrecen.hu. Mint írták, a nagy hőséggel is meg kellett birkóznia a versenyzőknek, a rajt pillanatában 37 fokot mutatott a hőmérő, a táv felénél pedig majd 39-et. A keddi időfutam után újabb kihívás várt a DSI Cycling Team bringásaira

Forrás: dsidebrecen.hu Klokocs Kata végig tartotta a lépést a főmezőnnyel, sajnos a végjátékba nem tudott beleszólni és 1:03.05-ös idővel 29. helyen haladt át a célvonalon. A mezőnyversenyt az olasz Anna Bonassi nyerte, a belga Anna Meeusen és az angol Melanie Rowe előtt. A harmadik magyar lány, Virág Benedek végül 49. lett.

