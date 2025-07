Válogatott játékos az MVFC első nyári igazolása!

Közösségi oldalán jelentette be az MVFC Berettyóújfalu, hogy a magyar válogatott Szabó Lajos az A Studió Futsal Nyíregyházáról a bihari együtteshez szerződik. A 24 éves, ballábas játékos a DVSC-ben nevelkedett, majd több labdarúgó és futsalcsapatot is megjárt, az elmúlt 2 évet a Nyíregyházán töltötte. Az élvonalban éppen a berettyóújfaluiak ellen debütált a 2019/20-as szezonbanés a bajnokin megszerezte első NB I.-es gólját is! A Laló becenevű futsalos tavaly a válogatottban is bemutatkozott, ahol összesen 5 meccs alatt 3 gólt szerzett. Rá is fért az igazolás Turzó József gárdájára, hiszen a nyáron hét játékos is távozott Berettyóújfaluból.

