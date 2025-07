Mi történik Barcikán?! Újabb debreceni nevelésű játékos igazolt el, itt folytatja pályafutását!

Varga József, Lucas és Bódi Ádám után újabb cívisvárosi kötődésű futballista hagyta el az első NB I.-es szezonjára készülődő KBSC együttesét. „Támadóval bővült csapatunk kerete a 2025–2026-os szezonra: a 23 esztendős Pintér Ádám Kazincbarcikáról igazolt Mezőkövesdre” – írja az NB II.-es klub honlapja.

Pintér Ádám Mezőkövesdre igazolt

Forrás: Mezőkövesd Zsóry FC

Pintér Ádám eddigi pályafutásáról

A csatár eddig összesen 86 másodosztályú mérkőzésen lépett pályára, melyeken hat gólt jegyzett, 12 asszisztot osztott ki. Az élvonalban 18 alkalommal szerepelt, és pályára lépett egy Európa-liga-selejtezőn is a DVSC színeiben, csereként lépett pályára a Torino ellen. A szolnoki származású játékos több NB II.-es klubnál is bizonyított már, Kazincbarcikán, Budafokon, Szegeden és Szentlőrincen is szerepelt, míg NB I.-es és NB III.-as tapasztalatokat Balmazújvárosban, illetve Debrecenben szerzett.