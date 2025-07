Ez igen! Újabb nemzetközi meccset rendeznek Debrecenben!

Mint az már az utóbbi időben többször is előfordult, az izraeli csapatok biztonsági okokból többször is Magyarországon játsszák a nemzetközi meccseiket. Legutóbb Izrael–Norvégia találkozót rendeztek Debrecenben, ezúttal pedig UEFA Konferencia Liga-selejtező lesz a Nagyerdei Stadionban.

Martin Odegaard és Erling Haaland is játszott Debrecenben a Nagyerdei Stadionban

Forrás: Napló-archív

EKL-selejtező a Nagyerdei Stadionban

Hamarosan izraeli és görög drukkerek érkeznek a cívisvárosba, ugyanis az EKL-selejtező második körében július 31-én, csütörötökön 20 órától Hapoel Beer Sheva–AEK Athén találkozót rendeznek a Nagyerdei Stadionban, ez lesz a párharc visszavágója. Egyelőre nem tudni még, hogy a két klub szurkolóin kívül mások válthatnak-e belépőt az összecsapásra. Az első felvonást múlt héten rendezték, Filipe Reilvas 50. percben szerzett góljával 1–0-ra nyert a görög alakulat.

Anthony Martial a párharc első felvonásán múlt héten is pályára lépett

Forrás: AFP

A játékoskereteket összevetve a Transfermarkt szerint jelenleg 7,5 millió eurót érő Anthony Martialt ismerhetik a legtöbben. A francia támadó 1995-ben született, pályafutását a francia Lyon akadémiáján kezdte, majd az AS Monacóban mutatkozott be felnőtt szinten, ahol gyorsan felhívta magára a figyelmet tehetségével. 2015-ben a Manchester Unitedhoz igazolt, ahol kulcsjátékossá vált, különösen gyorsaságával és technikájával. Kisebb hullámvölgyek után kölcsönben szerepelt a Sevillánál és a Juventusnál, majd visszatért az angol klubhoz. A francia válogatott tagja is volt, de 2024 januárjában a manchesteriek megváltak tőle, majd tavaly szeptemberben igazolt az AEK Athénhoz. De többek között a horvát vb-ezüst- és bronzérmes játékos, Domagoj Vida is a görögöket erősíti, a gárdát pedig a Videoton korábbi vezetőedzője, Marko Nikolics irányítja.

Érdekes, hogy a nemzetközi kupameccs után egy nappal – pénteken 20 órától – már a Debreceni VSC–MTK Budapest bajnoki meccset rendezik.