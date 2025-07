Már meg is van Makray Balázs új pozíciója a DVSC-nél!

Mint arról beszámoltunk, távozik posztjáról Makray Balázs a Debreceni VSC-t működtető gazdasági társaság cégvezetője – a nyílvánosan elérhető E-cégjegyzékben szereplő adatok alapján július 2-án járt le a megbízatása. Már meg is van az utódja, helyét Tóth Péter vette át, kontraktusa 2026. július 2-án járhat le.

Makray Balázs

Forrás: Napló-archív

Azonban úgy tűnik, Makray Balázs más pozícióban továbbra is marad a klubnál! Ugyanis a dvsc.hu-n a menedzsmentnél az van feltüntetve, hogy immáron stratégiai és külkapcsolati igazgató. Emellett továbbra is ő maradhat a DVSC Labdarúgó Akadémia ügyvezetője.

Makray Balázs a Debreceni VSC-nél; lehet még más változás?!

Makray Balázs 1999 óta szolgálja a Lokit, a legutóbbi cégvezetői pozícióját 2022 nyarától töltötte be. Regnálása első évben Szrdjan Blagojevics vezetésével a bronzérmet nyert a csapat, amely akkor hatalmas sikernek számított, a klub így ismét megmutathatta magát az európai kupaporondon. A következő esztendőben is néhány ponton múlt, hogy ismét összejöjjön az EKL selejtezőiben való szereplés. A tavalyi szezonban azonban – minden előjel nélkül – csőstül jött a baj: a gyenge őszi szereplés rányomta a bélyegét a tavaszi, egyébként jó teljesítményre. Összességében hozta a kötelezőt a csapat, bennmaradt az élvonalban. Azonban köztudott, hogy a DVSC idén nyártól új stratégia alapján halad, ezért is történthetett, hogy Makray Balázs más pozícióban folytatja a munkát.

Mint azt már múlt héten közöltük, a Five Eleven Capital Ltd., mint befektetői hálózat neve az E-cégjegyzékben ott van a listán. A megbízatás a mostani szerződés szerint viszont csak két hónapra (2025. július 3-tól szeptember 2-ig) szól. A Loki elnöke, Ike Thierry Zaengel az előző sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy továbbra is ő marad az elnök. Azonban vele együtt a többi tisztségviselőnek, vagy képviseletre jogosultnak – Dr. Sásdi András Béla, Szabó Miklós, valamint Ticz Balázs maradt a pozíciójában – a szerződése csupán 2025. szeptember 2-ig szól. A nyilvános adatok alapján a felügyelőbizottsági tagok – Dr. Bács Zoltán, Madarasi István, Virág László Tibor – jogviszonyának vége szintén 2025. szeptember 2. Ezek alapján akár arra is következtethetünk, hogy a Lokinál szeptemberben lehet még valamilyen átalakulás...