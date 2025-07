Korábbi korosztályos válogatottat igazolt a DEAC

Egyéves szerződést írt alá a korábbi korosztályos válogatott játékos, Lénárt Gábor, jelentték be a DEAC honlapján. A DVSC-nevelésű, a védelem több pontján is bevethető labdarúgó az U18-as és U19-es nemzeti együttest is erősítette, illetve NB II.-es múlttal is rendelkezik, a Szentlőrinc és a BVSC-Zugló csapatainál is szerepelt korábban. A legutóbbi szezonban a kis Lokit erősítette.

A 20 éves bekk elmondta, jól ismeri új csapattársait, így a beilleszkedés biztosan nem okoz majd problémát számára. – Örülök, hogy meg tudtunk egyezni a DEAC-cal, a klubnál kiválóak a körülmények és olyan szakmai munka folyik, amely biztosíték arra, hogy tovább tudjak fejlődni. A szezon eleje elég sűrű lesz, de a gárdánk összeszokott, ami nagy előnyt jelenthet. Fontos lesz a jó kezdés, úgy hiszem, szép idény előtt állunk – fogalmazott a DEAC ifjú védője, aki a tanulmányait a Debreceni Egyetemen szeretné folytatni.