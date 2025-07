Ide igazolt Könyves Norbert! – hivatalos

Mint arról már korábban írtunk, a DVSC-t korábban erősítő, de családja miatt Debrecenhez továbbra is kötődő Könyves Norbert a Paksi FC-től távozott, immáron pedig az is kiderült, hol folytatja pályafutását!

Könyves Norbert Kazincbarcikán folytatja pályafutását

Forrás: KBSC

Könyves Norbert személyében egy tapasztalt, kétszeres kupagyőztes magyar-válogatott támadót igazolt a Kolorcity KBSC, áll a klub honlapján. Az MTK, a Paks, a Vasas, a DVSC, a DVTK és a ZTE színeiben összesen 79 gólt szerzett az élvonalban és 23-at az NB II.-ben – írják róla. Összesen öt alkalommal lépett pályára a magyar labdarúgó-válogatottban. Debütálásakor Szerbia ellen győztes gólt is lőtt. A 2021-es Eb-szereplést érő gólban is kulcsszerepet vállalt azzal, hogy teret nyitott Szoboszlai Dominik előtt, ám a kontinensbajnoki keretbe végül nem került be.

Könyves Norbert is nyilatkozott

– Mindenképpen szerettünk volna a támadószekcióba egy rutinos, tapasztalt támadót, aki képes a csapatot góllal, gólokkal segíteni – nyilatkozta Simon Miklós, a Kolorcity KBSC klubigazgatója. – Norbi minden tekintetben megfelelt az általunk támasztott követelményeknek. Örülök, hogy minket választott és nálunk folytatja a pályafutását – fogalmazott.

– Nagyon örülök neki, hogy itt lehetek, mindent meg fogok tenni azért, hogy a csapat sikeres legyen és a klub elérje a céljait – tette hozzá Könyves Norbert. – Alig várom már az első meccset – hangoztatta.