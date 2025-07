Remek kezdés után a DVSC fantomjátékosa lett – itt van még Debrecenben Jorgo Pellumbi?

Jorgo Pellumbit a Debreceni VSC első csapatában már régóta nem láttuk, pedig papíron még továbbra is a Loki játékosa. Az albán futballista ma ünnepli a 25. születésnapját, de bármennyire jól kezdett a DVSC-ben, többek között Ante Erceghez, Naoaki Senagahoz és Thor Úlfarssonhoz hasonlóan ő is fantomjátékossá vált. A klub a Facebook-oldalán hiába köszönti fel rendre a játékosait, ezúttal nem történt meg, sőt, már a honlapon lévő profilja sem található meg. A fanatikusok érthetően tehetik fel a kérdést: a védőt láthatjuk még egyáltalán a cívisvárosban? – összefoglaltuk, az eddigiek alapján mit tudhatunk róla.

Jorgo Pellumbira nem számítanak az első csapatnál, pedig élő szerződése van

Forrás: Napló-archív

Jorgo Pellumbi 2024 telén a horvát NK Varazdin alakulatától érkezett Debrecenbe, Szuhodovszki Somát, Kocsis Dominikot és Thor Úlfarsont is abban az időszakban mutatták be. A ballábas bekk rögtön szerephez jutott a felkészülési meccseken, igencsak biztató teljesítményt nyújtott. – Az első naptól kezdve mindenki barátságosan fogadott. Remélem, minél hamarabb be tudom bizonyítani, hogy mire vagyok képes – mondta a Nagyerdei Stadionban rendezett szurkolói ankéton a légiós.

Jorgo Pellumbi még a DVSC-játékosa?

A korábbi sokszoros korosztályos válogatott futballistáért az albán supersport.al oldal értesülései szerint 100 ezer eurót (az akkori árfolyamon közel 38 millió forintot) fizetett a Loki.

A portál arról is írt, hogy a játékos állítólag 3,5 éves szerződést írt alá a Vasutashoz (a Transfermarkt szerint is 2027. június 30-ig szól a szerződése).

Ez idő alatt összesen 600 ezer eurót, azaz közel 230 millió forintot kaphat. Ez visszaosztva havonta nagyjából 14.300 euró, azaz közel 5,5 millió forint.

Jorgo Pellumbit azonban többször is sérülés hátráltatta, majd hiába épült fel, már nem igazán számoltak vele. 2024 tavaszán 3 bajnokin és 1 kupameccsen lépett pályára, amely után a DVSC cégvezetőjeként Makray Balázs így nyilatkozott:

Kicsit viccesen azt tudom mondani, két olyan új játékosunk már biztosan lesz a következő szezonra, aki eddig nem tudott igazán segítségünkre lenni. Sokat várunk Thor Úlfarssontól és Jorgo Pellumbitól, ők a sérülésből visszaérkezve szintén elkezdik a felkészülést.

A védő az előző szezon első felében 14 NB I.-es találkozón és 1 MK-összecsapáson jutott szóhoz a Loki első csapatában. Noha kis ideig újra maródi volt, erre hivatkozva el sem utazott az első kerettel az akkori, törökországi edzőtáborba. Az egyik téli sajtótájékoztatón feltettük a kérdést, mi a helyzet vele?

Amikor elkezdődtek az edzések, Pellumbi megsérült, ezért is nem utazott el a csapattal Törökországba. Ez nem jelenti azt, hogy belátható időben a DVSC színeiben látjuk, mert elképzelhető, hogy távozik tőlünk

– válaszolta akkor Makray Balázs.