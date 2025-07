Fiatal védő írt alá a DEAC-hoz

Haranghy Bence személyében újabb tehetséges játékos csatlakozott a DEAC jégkorongcsapatához. A 20 éves, 189 cm magas védő a Vasasban nevekedett, mindössze 18 éves volt, amikor 2023-ban a Ferencváros játékosaként bemutatkozott az Erste Ligában, a Csíkszereda ellen meglőtte pályafutása első felnőttgólját. Ebben a szezonban 42 alapszakaszmeccsre nevezték, valamint a playoffban is számoltak vele. A legutóbbi idényben 39 EL-meccsen szerepelt a keretben, egy gól és egy assziszt fűződik a nevéhez, az OB I-ben további 5 mérkőzésen játszott. A tehetséges játékosra a válogatottnál is felfigyeltek, a legutóbbi szezonban kétszer is szerepelhetett a felnőtt nemzeti csapatban, írja a DEAC honlapja, ahol a játékos nyilatkozata is elolvasható.

