Ferenczi János ezen a poszton mutatkozott be a román élvonalban, így teljesített!

Hétfő este lejátszotta első román bajnoki mérkőzését Ferenczi János, aki a Debreceni VSC-től a nyáron igazolt az FK Csíkszereda együtteséhez. A DVSC ikonja a Dinamo Bukarest ellen hazai páyán szárnyvédőként kezdőként kapott lehetőséget, végig a pályán volt – összességében megbízhatóan teljesített (az eredmenyek.com 6,8-as, a Sofascore 6,7-es osztályzatot adott) a fővárosiak a másik szélen több támadást vezettek.

Az FK Csíkszereda kezdőcsapata a Dinamo Bukarest ellen (Ferenczi János az első sorban balról a második)

Forrás: FK Csíkszereda/Facebook

Ferenczi Jánosék remekül kezdtek, de végül a döntetlennek is örülhettek

A hazaiak a 11. percben már kétgólos előnyben voltak, de a félidő végére a Dinamo egyenlített. A második félidő 61. percében egy közel 20 perces áramszünet szakította meg a találkozót, majd a folytatás után a vendégek álltak közelebb a győzelemhez, a 90. percben a lécet találták telibe. Nem vallott szégyent az újonc Csíkszereda a bajnoki nyitányon, ez biztató lehet a jövőre nézve, számolt be róla a Nemzeti Sport. A fővárosi szurkolók gondoskodtak arról, hogy ne múljon el szurkolói balhé nélkül a telt házas találkozó, több rendbontás is volt, ráadásul még az áram is elment.