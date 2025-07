Fedora Ferenc bronzérmet szerzett!

XVIII. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál szerdai versenynapján a DSI Debrecen judokája, Fedora Ferenc 3. helyen végzett a 60 kilósok között – számolt be róla a dsidebrecen.hu. Mint írták, az EYOF szerdai versenynapján a DSI Debrecen negyedik sportolója is bemutatkozott, Fedora Ferenc is tatamira lépett a 60 kilósok között.

Forrás: dsidebrecen.hu

Ifi Európa-bajnoki bronzérmesük 10-0-ra fektette két vállra Roman Kuznetsovot és készülhetett a német Julius Glaser elleni összecsapásra. Fedora Ferenc ezt a párharcot is behúzta (1-0), így ott volt a legjobb négy között, ahol az ukrán Khazar Heydarov várt rá. Sajnos a negyeddöntőben vereséget szenvedett, ami azt jelentette, utolsó meccsét a bronzéremért vívhatta. Fedora Ferenc zárásként szerda 17 óra 5 perckor az olasz Giuseppe Gesuele ellen lépett tatamira és hagyta el győztesen a küzdőteret. A nap végén felállhatott a dobogó harmadik fokára és vehette át a bronzérmet – olvasható a közleményben.

