Dzsudzsák Balázs ezt üzeni a szurkolóknak! – videóval

Dzsudzsák Balázs marad a Debreceni VSC-nél? – tették fel sokan a kérdést a 2024/2025-ös szezon után. Miután összefoglaltuk, hogy a Lokinak miért jön jól, ha továbbra is a csapatban láthatjuk a kapitányt, a klub elnöke, Ike Thierry Zaengel elmondta: a hosszabbítás ugyan még nincs aláírva, de a piros-fehérek 10-ese továbbra is a DVSC-t segítheti a pályán. Noha ezzel kapcsolatosan hivatalos bejelentés még továbbra sem történt, Dzsudzsák Balázs továbbra is a gárdával edz, egy videóban ezúttal pedig a szurkolókhoz szólt.

Dzsudzsák Balázsék szombaton délután a Szatmárnémeti együttese ellen játszanak edzőmeccset

Forrás: Napló-archív

Dzsudzsák Balázs is ott lesz a Nagyerdei Víztoronynál

Mint már arról korábban írtunk: ha nincs még aláírásod Dzsudzsák Balázstól, itt a vissza nem térő alkalom! Ugyanis vészesen közelít a szezon kezdete, jövő hét szerdán 17 órától Szezonnyitó Fiestára várnak minden Loki-drukkert a Nagyerdei Víztoronyhoz – hívta fel rá a figyelmet közleményében a Debreceni VSC. Az eseményen részt vesz a teljes csapat és teljes szakmai stáb is, így mindenki találkozhat kedvencével. Ezt ismertette a Loki csapatkapitánya a drukkerekkel, hozzátette, reméli, kellemes fogadtatásban lesz majd részük. Azzal zárta, hogy a közvetlen társalgás mellé még étel-ital is lesz.

Videón Dzsudzsák Balázs üzenete: