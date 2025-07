Kivetettük a kártyákat, megdörzsöltük a kristálygömböt, ez lesz szerintünk a DVSC sorsa az NB I.-ben!

A zalai klub a honlapján összefoglalta, hogy az alakulat Leicester City elleni gálamérkőzésen egygólos különbséggel (0–1) alulmaradt a tavaly még Premier League-ben érdekelt angol csapat ellen, de így is emelt fővel távozhattak a gyepről. A felkészülési időszakban a „Rókákon” kívül más nem talált fogást rajtuk, így a Fiesztán elszenvedett vereség mellett, a Mura (3–1), az Olekszandrija (1–0) és az Ajka (2–1) elleni győzelemmel hangolak a bajnoki nyitányra.

Legutóbb a DVSC nagy csatában 4–3-ra nyert a ZTE ellen

Forrás: Napló-archív

Jön a ZTE–DVSC mékőzés, így igazoltak a csapatok

A nyári átigazolási időszak során mindkét klubnál "égtek a vonalak", nagy volt a játékosmozgás. A Lokit tíz játékos is elhagyta, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy közülük az utóbbi időszakban kevesen számítottak alapembernek. A Spanyolországba igazoló Brandon Domingues – aki a legutóbbi DVSC–ZTE meccsen főhősnek bizonyult – bizonyára hiányozni fog sokaknak. Az látható, hogy Sergio Navarro irányításával a csapat a tavalyihoz képest teljesen új úton haladna. Ugyanakkor türelemre van szükség, ami a 12 csapatos NB I.-ben rövid távon akár veszélyes is lehet. Az látható, hogy más keleti csapatok leginkább a magyar élvonalban már korábban is látható futballistákat szerződtettek, addig a Lokihoz hat "újonc légiós" is érkezett.

A Zalaegerszegtől is több mint tíz játékos távozott, közülük Anderson Esiti a DVTK-hoz, Sztefanosz Evangelu és Bojan Szankovics a Nyíregyházához, Medgyes Sinan pedig a Kisvárdához igazolt. Viszont a Nemzeti Sport adatai alapján immáron a Zetét erősíti Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Ceará – Brazília). Mellettük kölcsönbe érkezett Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC).