Dzsudzsák meglepődött, Navarro büszke – így látták a főszereplők az új DVSC-éra első bajnokiját

Gólokban és fordulatokban gazdag mérkőzést játszott egymással a Debreceni VSC és a Zalaegerszeg a Fizz Liga (a labdarúgó NB I. legújabb elnevezése) nyitó fordulójának szombati napján. Bár az összecsapás 6 gólt is hozott, nem valószínű, hogy a Loki drukkerei felhőtlenül szórakoztak, mivel a játék képe és a DVSC teljesítménye aggodalomra adott okot. Az viszont mindenképp dicsérendő, hogy a piros-fehérek a bombagólt szerző Dzsudzsák Balázs, valamint a duplázó Bárány Donát vezérletével háromszor is visszajöttek a meccsbe, ez a lelkierő és mentalitás jó futballal párosulva a későbbiekben akár még messzebbre is repítheti a Vasutast.

Bárány Donát duplázott a Debreceni VSC együttesében

Forrás: Nemzeti Sport / Szabó Miklós



Debreceni VSC: izgult a kezdés előtt

A Debreceni VSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs is utóbbit emelte ki nyilatkozatában az összecsapást közvetítő M4 Sport csatornának a lefújás után. A riporternő kérdésére a 109-szeres válogatott futballista elmondta, nagyon jól érzi magát, és remek felkészülési időszakon van túl, miközben sok minden változott az ő és a csapat életében is.

Hozzátette, aki ismeri, tudja, nála motiváltabb ember kevés van Debrecenben, és örül, hogy továbbra is a csapat tagja lehet.

Kiemelte, reméli, hogy a góljaival és mindennapi hozzáállásával tudja a többieket arra ösztönözni, hogy a kor nem számít. – A mai napig gyermeki rajongással tudok kifutni a pályára. Ritka pillanat, de most nagyon izgultam, mert amikor megláttam, hogy kezdő vagyok, nem azt mondom, hogy olyan volt, mintha elsőnek léptem volna pályára, de kellemesen meglepődtem. Zalaegerszegen korábban is lőttem már nagy gólt, szerencsére ezúttal is sikerült. Büszke vagyok a csapatra, hogy idegenben hármat rúgtunk, visszajöttünk a mérkőzésbe.

Ettől függetlenül azt mondom, hogy rengeteget kell még fejlődnünk.

Lehet mondani, hogy első meccs, meg össze kell szoknunk, de büszkeséggel tölt el, ahogy a csapat az öt hét alatt ezt a rengeteg változást ilyen pozitívan és ilyen nagy mentális erővel végrehajtotta – hangsúlyozta.

A 38 éves középpályás arra is felhívta figyelmet, a debreceniek egy percre sem adták fel, és ez az, amit Sergio Navarro vezetőedző minden nap igyekszik beléjük sulykolni, hogy igenis lehet, és kell is változtatni a mentalitáson.

– Csapatkapitányként, rangidősként én lettem ezzel a leginkább megbízva, úgyhogy nagyon remélem, a három rúgott gól és a visszakapaszkodás nem csak a pályán volt egy nagy löket, hanem az egész csapatnak – bizakodott.