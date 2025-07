Ne feledjétek: ma Loki Fiesta!

A DVSC és a Matchday Festival szervezésében Szezonnyitó Fiestára várnak minden Loki-szurkolót szerdán 17 órára a Nagyerdei Víztoronyhoz.

Az eseményen részt vesz a teljes csapat és teljes szakmai stáb is, lehet majd közös fotókat készíteni, aláírást kérni, beszélgetni a játékosokkal. Lesz szurkolói ankét is a klub vezetőinek, edzőjének, játékosainak részvételével, emellett bemutatják az új szezon mezeit. Ételben-italban, szórakoztató programokban sem lesz hiány, szól majd a zene, pörög a DJ, és egyéb meglepetésekkel is készülnek a szervezők.

Azoknak is érdemes ellátogatni a rendezvényre, akik szeretnének DVSC-bérletet, Loki-mezt vagy értékes ajándékcsomagot nyerni, hiszen minden helyszínen lévő szurkoló részt vehet a tombolán. A program 17 órától 22 óráig folyamatosan zajlik, a Nagyerdei Víztornyot a strand előtti sétány felől lehet majd megközelíteni.