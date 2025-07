DVSC: a végén jött a csattanó

Hatalmas érdeklődés övezte a Debreceni VSC szerda esti Szezonnyitó Fiesta elnevezésű dzsemboriját. A hivatalos kezdés előtt fél órával kis túlzással már egy gombostűt nem lehetett leejteni a Nagyerdei Víztorony teraszán. Amíg a felnőttek a padok körül ülve beszélgettek és vitatták meg a DVSC esélyeit a bajnokságra nézve, addig a gyerekek a kihelyezett játékokkal foglalták el magukat a játékosok bemutatásáig, illetve a szurkolói ankétig. Rengetegen vettek fel valamilyen, a Lokival kapcsolatos relikviát, köztük Nagy Kornél és Czirbik Péter, akik mindketten kilenc éve bérletesei piros-fehéreknek, és a klub szeretete mellett a kíváncsiság is hajtotta őket, amikor kilátogattak a fiesztára. – Legalább húsz éve szurkolok a Lokinak – kezdte az idősebb jogán a 31 éves Kornél. – Kijöttem, mert érdekelt, milyen lesz a hangulat, és persze az új igazolásokra is kíváncsi voltam. Olvasva a híreket, kritikákat én bizakodó vagyok a csapattal kapcsolatban, remélem az első hatban végzünk. Mindenképp támadófocit várok a gárdától, az külföldön is működik – most azt, hogy esetleg jobban kinyílva gólt kapsz belőle időnként, az benne van. Szerintem a védelmünk nagyjából rendben lesz, bár a két szélső hátvédre nagyon kíváncsi vagyok. Amúgy meg egyszerű ez: rúgjunk eggyel többet, mint az ellenfél, és akkor baj nem lehet! – adta ki az ukázt Kornél, akinek optimizmusához csatlakozott jó barátja, Czirbik Péter. A 23 éves drukker 2007 óta látogatja a DVSC mérkőzéseit, és igyekszik a lehető legtöbb helyről tájékozódni kedvenc klubjával kapcsolatban. A közelgő tulajdonosváltásról elmondta, bár túl sokat nem lehet még tudni a lehetséges új többségi tulajdonos Five Eleven Capitalról, ő bizalmat szavaz nekik. – Ezt most egy ismeretlen közeg számunkra, de azt gondolom, nem szabad negatívan hozzáállni, úgyhogy a részemről megadom nekik az esélyt. Úgy látom, posztokra igazoltunk, de szerintem a középmezőnyben végzünk, bár ha még érkezne egy-két jó játékos, akkor akár lehetnénk mi a meglepetéscsapat egy dobogóközeli helyezéssel – bizakodott Péter.