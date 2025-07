Rengetegen látogattak ki a DVSC-fiesztára – fotókkal, videókkal

Sokan voltak kíváncsiak a megújult Debreceni VSC-re, ennek megfelelően már a kezdésre gyakorlatilag teljesen megtelt a Nagyerdei Víztorony terasza a szerda esti Szezonnyitó Fiesta elnevezésű dzsemborin. A hivatalos kezdés előtt fél órával kis túlzással már egy gombostűt nem lehetett leejteni a nagy meleg ellenére - hogy ezt a Loki iránt érzett szeretet vagy aggódás szülte-e, azt olvasóinkra bízzuk. Míg a felnőttek a padok körül ülve beszélgettek és vitatták meg a DVSC esélyeit a bajnokságra nézve, addig a gyerekek a kihelyezett játékokkal múlatták az időt vagy éppen fociztak. A hőségben folyamatosan kígyózott a sor az italméréseknél, de fogyott bőven az ínycsiklandó lángosból is.

Rengetegen voltak a Debreceni VSC első ankétján

Forrás: Katona Ákos

Debreceni VSC: mezt is nyerhettek

A Debreceni VSC és a Matchday Festival szervezésében létrejött eseményen részt vettek a Loki játékosai és edző is, akiket füsttel és énekkel fogadtak a fanatikusok, láthatólag meg is lepődtek a focisták. Ezt követően a csapat lejött a színpadról, és a tömeg „megrohamozta” a labdarúgókat, akik becsülettel állták a rohamot, fényképezkedtek, beszélgettek a szurkolókkal, közben rengeteg autogramot kiosztva. Pálfi Donát, Vajda Botond és Szűcs Tamás még a pult mögé is beállt, hogy mérje az italt a drukkereknek.

A közös fotók sem maradhattak el

Forrás: Katona Ákos

Ezt követte a szurkolói ankét, ahol lehetett kérdezni a játékosoktól és a stábtagoktól. A fiesztán bemutatták az új szezon mezeit, a tombolán (minden érdeklődő automatikusan részt vett rajta) pedig értékes ajándékokkal – DVSC-bérlet, Loki-mez vagy ajándékcsomag – gazdagodhattak a szerencsések, közben szólt a zene, még hangulatosabbá téve a fiesztát...