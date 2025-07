Ez az egy dolog biztos Dzsudzsák Balázzsal kapcsolatban! – megszólalt a Debreceni VSC korábbi sportigazgatója!

Többször is elmondtam már, de újra hangsúlyozom: büszke és megtisztelt vagyok, hogy sportigazgatóként dolgozhattam egy olyan klubnál, mint a DVSC. Debrecen a második otthonunkká vált a feleségemmel. Most is, amikor visszatérhetünk, például a Ferencváros elleni meccs alkalmával — mindig örömmel jövünk. Ami Dzsudzsák Balázst illeti: jó kapitány volt a pályán és azon kívül is. Jó kapcsolatot ápoltunk, kölcsönös tiszteleten alapuló viszonyban voltunk. Fontos szereplő, fontos játékos, meghatározó tekintély a klubon belül. Egy dolog biztos: vörös-fehér a vére, és rendkívül elkötelezett a DVSC iránt.