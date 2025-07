Na ne már! Zárt kapus lehet a DVSC–Nyíregyháza meccs?

Mint kiemelik: mindez azt jelenti, hogy az MTK elleni hazai nyitányon esetlegesen elkövetett szabálysértések esetén akár már a 4. fordulóban, az augusztus közepén rendezendő DVSC–Nyíregyháza, vagy az augusztus végi DVSC–FTC rangadó is zárt kapus lehet. A debreceni klub éppen ezért arra kéri tisztelt szurkolóit, hogy tartsák be az MLSZ szabályozását, már csak azért is, hogy többek között a nagy nyári meccsek is igazi futballélmények lehessenek Debrecenben!