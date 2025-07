Dominálhat a DVSC keleten? Vagy a vészharangot kongatni kell? – minden az eddigi az átigazolásokról!

Arról már korábban írtunk, a 2025/2026-os szezonban a keleti régióból öt együttes – ami rekordnak számít(!) – is szerepel a labdarúgó NB I.-ben, amely már a jövő héten rajtol. Mivel mindig hatalmas a rivalizálás Kelet-Magyarországon a labdarúgócsapatok – és persze azok fanatikusai – között, a Nemzeti Sport összesített listája alapján megnéztük, ki mennyire erősített eddig a nyáron, valamint az edzőmeccsek hogyan alakultak. Ugyanis a Debreceni VSC szurkolói fórumain mostanság a legtöbbször arró olvashatunk, hogy szeretnének még további érkezőkről hallani, amire még meg is van a lehetőség, hiszen az átigazolási időszak augusztus 31., éjfélig tart.

Érdekesség, hogy a vizsgált öt keleti klub közül a nyáron háromnál is nagy, a vezetőséget is jelentő változás történt/történik.

De amellett, hogy a Diósgyőri VTK -nál,

-nál, a Kazincbarcikánál

és a DVSC -nél is érkezett új vezetőedző,

-nél is érkezett új vezetőedző, a Kisvárdánál is átalakult a szakmai stáb,

is átalakult a szakmai stáb, és csak a Nyíregyháza Spartacusnál építkeznek tovább az előző szezonhoz képest változatlanul.

Inkább magyarokat szerződtettek, de vannak légiósok is – milyen erős a Loki keleti riválisainak kerete?

Az első NB I.-es idényére készülő Kolorcity KBSC-nél a játékoskeret nagy része kicserélődik, a gárda célja a kiesés elkerülése lehet. Az együttest többek között a debreceni kötődésű legénység – Bódi Ádám, Lucas, Varga József, Baranyai Nimród és Pintér Ádám is – elhagyta, de az MTK-hoz szerződő Fadgyas Tamás vagy a most szabadon igazolható Herjeczki Kristóf is alapember volt. Továbbá nagy érvágás lehet számukra, hogy a házi gólkirály Pethő Bence a Vasashoz szerződött. Bár 16-an már távoztak, 15 érkeztek is, érdéses, mennyire fognak majd beválni. Dombó Dávid mellett Prosser Dániel és Könyves Norbert neve is ismerősen csenghet a magyar foci szerelmeseinek, melléjük pedig több tehetségesnek kikiáltott fiatal csatlakozott. A magyar mag mellett a borsodiaknak erősítést jelenthet az ukrán Mihajlo Meszhi (legutóbbi csapata Kecskeméti TE), a horvát Dominik Mulac (legutóbbi csapat a NK Opatija – Horvátország), valamint az örmény válogatott csapatkapitánya, Varazdat Harojan (legutóbbi csapata Pjunyik Jereván – Örményország).

Az látszódik, hogy a csapatnál az új, "5 magyaros szabálynak" meg fognak felelni, és bár érkezett jó pár játékos, az együttes az előző idényben a mostaninál még mindig erősebb összetételűnek tűnt. Azonban kulcsszerep hárulhat a fiatalokra, akik ha jól teljesítenek, a Kazincbarcika több meglepetést is okozhat.

Az élvonalba visszatérő Kisvárda Master Good szerencséje az volt, hogy már fordulókkal az idény vége előtt a 2025/2026-os szezonra tervezhettek. Csupán öten távoztak, tehát a másodosztályban szereplő alakulatot nem kell újjáépíteni, ami hatalmas előny jelenthet számukra. A gárda három futballistát igazolt külföldről (Toniszlav Jordanov (bolgár, legutóbb Arda – Bulgária), Marko Matanovics (montenegrói, leguóbb FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina), Novothny Soma (legutóbb Ruch Chorzów – Lengyelország), általuk még ütőképesebbnek tűnnek. Ugyanakkor még három NB I.-es csapattól szerződtettek játékosokat (Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Zalaegerszegi TE FC), Bohdan Melnik (ukrán, Videoton FC Fehérvár), Nagy Krisztián (Kecskeméti TE).

Elégségesen mély a Kisvárda kerete ahhoz, hogy a csapatnak ne legyenek kiesési gondjai, Révész Attila sportigazgató az NS-nek kiemelte: az első hatba kerülés a cél. Bár a "magyarosításnak" nem örülnek, úgy gondolják, meg tudnak majd felelni az új előírásnak.

A Diósgyőri VTK-tól 15-en távoztak, de még csak 7 futballista érkezett. Bozsidar Csorbadzsijszki (bolgár, szabadon igazolható) és Bright Edomwonyi (nigériai, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként) személyében két meghatározó játékostól búcsúztak. Azonban többen is csatlakoztak, akik valóban erősítést jelenthetnek: Anderson Esiti (nigériai, legutóbb Zalaegerszegi TE FC), Kecskés Ákos (legutóbb AEL Limasszol – Ciprus), Sajbán Máté (legutóbb Zalaegerszegi TE FC), Ivan Saponjics (szerb, legutóbb Videoton FC Fehérvár) nevét hazánkban már sokan ismerik, a horvát Ante Roguljic pedig a ciprusi Anorthoszisztól jött, az első fordulókban meglátjuk majd, mire képes.

A miskolciaknál megközelítőleg annyi légiós van, mint a Kisvárdában, de bizonyára itt is figyelnek majd arra, hogy a meccseken végig legyen minimum öt magyar futballista a pályán. A DVTK egy stabil középcsapatnak tűnik, meghatározó lehet, hogy az érkezők milyen gyorsan illeszkednek be. Hozzá kell tenni, az alakulat előnyére válhat, hogy sokan már dolgozhattak a vezetőedzői pozícióba visszatérő Vladimir Radenkoviccsal.

A Nyíregyháza Spartacus az előző szezonban gyakorlatilag végig a bennmaradásért küzdött, idén viszont akár más célokat is kitűzhetnek maguk elé. Ugyanis a keleti csapatok közül a piros-kékek erősíettek leginkább. Bár 14 játékos távozott, az újonnan igazolt játékosok a képességeik alapján pozíciójukban mindent egybevetve erősebbnek tűnnek. Noha az egyik legjobbjukat, Nagy Barnabást leigazolta a Ferencváros, összességében mégis versenyképesebbnek néznek ki. Külfödről csak Kovács Dánielt (legutóbb Volosz – Görögország) csábították haza, és több, az NB I.-benmár korábban is bizonyítófutballistát szerződtettek: Nemanja Antonov (szerb, legutóbb MTK Budapest), Dorian Babunszki (észak-macedón, legutóbb Sepsi – Románia), Bright Edomwonyi (nigériai, legutóbb: Diósgyőri VTK), Sztefanosz Evangelu (görög, legutóbb: Zalaegerszegi TE FC), Katona Mátyás (legutóbb: Videoton FC Fehérvár), Kersák Roland (legutóbb: Kecskeméti TE), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (legutóbb: Kecskeméti TE), Bojan Szankovics (szerb-horvát, legutóbb: Zalaegerszegi TE FC).

A Nyíregyházánál többségében vannak a magyar futballisták, így az új szabályokkal bizonyára náluk sem lesz gond. A kiesés elkerüléséért vívott harc helyett ha a dobogó nem is reális számukra, de ha mindenki bevethető lesz, stabilan a középmezőnyben foglalhatnak helyet. Szabó István vezetőedző irányította a gárdát már az előző szezon végén is, az építkezés pedig egyértelműen látszódik, kérdés, hogy ezt az eedmények mennyire fogják tükrözni.

A Debreceni VSC-hez érkezett a legkevesebb játékos, de más a koncepció?

A Lokit tíz játékos is elhagyta, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy közülük kevesen számítottak alapembernek. A Spanyolországba igazoló Brandon Domingues bizonyára hiányozni fog sokaknak. Az látható, hogy Sergio Navarro irányításával a csapat egy teljesen új úton haladna. Ugyanakkor türelemre van szükség, ami a 12 csapatos NB I.-ben rövid távon akár veszélyes is lehet. De a DVSC hat játékossal erősített, az említett gárdák özü ez a egkevesebb érkező. Az látható, hogy a már említett keleti csapatok többsége a magyar élvonalban már korábban is látható futballistákat szerződtetett, addig a Lokihoz öt "újonc légiós" is érkezett: Adrián Guerrero (spanyol, legutóbb: Tenerife – Spanyolország), Julien Dacosta (francia, legutóbb: Sochaux – Franciaország), Fran Manzanara (spanyol, legutóbb: Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (venezuelai, legutóbb: Kallithea – Görögország). Varga Ádám lehet a kezdőkapus, ezért teszi át székhelyét Debrecenbe. Az előző idényben meghatározó játékosok még inkább vezérré válhatnak, már csak azért is, mert a csapatba beépülő fiatalokat segíten kell.

Nem állítható, hogy a DVSC esetében a dobogó reális cél lehet, sokkal inkább a kiesés elkerüléséért küzdhet a csapat. Még további változás továbbra is várható, akár még augusztus végén is beeshet egy-egy igazolás. A Loki kereténél a játékosok tudása alapján most van gyengébb is (például a KBSC), de a DVTK és a Nyíregyháza ebben a pillanatban erősebbnek tűnik. Az, hogy ki lehet a keleti király, azt hamarosan már tisztábban láthatjuk...

