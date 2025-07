Még csak a második meccs, máris pénzeső a DVSC-MTK-n?

Múlt héten szombaton lejátszotta idei első tétmeccsét a Debreceni VSC. A DVSC Zalaegerszegen végzett 3–3-ra, amely nem mondható rossz eredménynek. A hajdúságiak következő ellenfele a bajnokság egyik legnagyobb esélyese, a Ferencváros ellen ikszelt, de az MTK egészen tetszetősen futballozott, még esélye is volt a sikerre. Pénteken tehát vélhetően egy ki-ki találkozót láthatunk majd a Nagyerdei Stadionban.

Debreceni VSC: A szurkolókon ezúttal sem fog múlni semmi. Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Mennyi az annyi?

Ahogyan említettük, a fővárosiak is ikszeltek az első fordulóban, így kissé talán meglepő, hogy nem egyenlő esélyeket adnak a fogadóirodák a meccs végkimenetelére. Általánosságban elmondható, hogy a DVSC hazai környezetben jól szokta kezdeni az idényt, vélhetően egyébként sok néző lesz kíváncsi a rangadóra, a lelátón biztosan többségben lesznek a hazai szurkolók, ez nagy erőt adhat a játékosoknak is. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy az MTK mindig „mumusa” a cívisvárosiaknak, többször törtek már borsot a debreceniek orra alá Németh Krisztiánék Az előző szezonban például kétszer is vendég siker született a Nagyerdei Stadionban. Ennek ellenére az oddsmesterek a DVSC győzelmét valószínűbbnek. Ha csak a számokat és a szorzókat vesszük figyelembe, komoly meglepetésnek kellene történnie a döntetlenhez vagy a budapestiek sikeréhez.

A DVSC-MTK meccset pénteken 20 órától rendezik. Azok, akik nem tudnak kilátogatni a Nagyerdei Stadionba, az M4 Sporton megtekinthetik a meccset.

Oddsok a mérkőzésre (általánosan):

DVSC-győzelem: 2.08

Döntetlen: 3.80

MTK-győzelem: 3.10

Az NB I. első fordulójának eredményei:

július 25., péntek Újpest FC–DVTK 3–1 július 26., szombat Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC 3–3 MTK Budapest–Ferencvárosi TC 1–1 július 27., vasárnap Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda 1–1 Paksi FC–ETO FC Győr 3–3 Puskás Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika 2–1

A 2. forduló programja: