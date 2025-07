A DVSC kulcsembere: Hamarosan teljes erőben leszek!

A Debreceni VSC tapasztalt osztrák védője, Maximilian Hofmann a nyári kézműtétje után már újra a csapattal készül, és eltökélten várja a bajnoki rajtot. A 31 esztendős futballista bal könyöke sérült meg a holtszezonban, de az operációt követően gyorsan megkezdte a rehabilitációt. – Volt egy műtétem, de hétről hétre javul a sérülés, így most már újra a csapattal edzem egy ideje – kezdte a kőkemény bekk. – „Csak” a kezemmel volt gond, így a lábammal tudtam dolgozni eddig is, szóval elég jó formában vagyok. Persze kiesett valamennyi idő, így most egy kicsit kevesebb izmom van, mint tavaly. Szerintem két hét múlva már teljes erőben leszek – tette hozzá bizakodva.

A Debreceni VSC tapasztalt osztrák védője, Maximilian Hofmann a nyári kézműtétje után már újra a csapattal készül.

Forrás: Katona Ákos

Debreceni VSC: nehéz megjósolni, hol tartanak

A DVSC háza táján jelentős átalakulás zajlott le a nyáron: új edzői stáb érkezett, sok a friss igazolás, közülük több fiatal tehetség is. Maximilian Hofmann szerint az első időszak leginkább az ismerkedésről szólt. – Először is meg kellett ismernünk egymást és az edzői stábot, az első hetek erről szóltak, az utolsó időszak pedig már a taktikáról és minden egyébről. Szóval, ahogy mondtam, nagy változás volt, meglátjuk, hogyan működünk.

Támadólag akarunk fellépni, Sergio Navarro vezetőedző sok szabadságot ad nekünk a pályán azért, hogy úgy játsszunk, ahogy szeretnénk.

Persze fontos, hogy emellett stabilak maradjunk, ahogy tettük azt az elmúlt szezon második felében. Tehát támadjunk, főleg hazai pályán, de közben ne ajándékozzunk könnyű gólokat az ellenfélnek. De ez egy hosszabb folyamat, időbe telik mindent elsajátítani – fogalmazott.

A Loki szombaton 17.45-től (tv: M4 Sport) kezdi meg a bajnoki idényt a Zalaegerszeg otthonában, Hofmann szerint nehéz előre megítélni, mire lehet számítani az ellenféltől.

– Zalaegerszegen is nagy változások történtek, szóval nem tudom, mit várjak tőlük. Azt remélem, hogy sikeresen kezdjük a szezont. Mindenkinek fontos lenne, hogy lássuk, működik az elképzelés, és a fejlődés jól halad. Várom már a rajtot, de nehéz most megmondani, hol tartunk – mondta őszintén.