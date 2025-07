Mi volt itt? Kínszenvedés, burleszk, majd feltámadás és hat gól a DVSC meccsén!

A legnagyobb jóindulattal is nehéz sok jót elmondani a Loki zalaegerszegi vendégjátékáról: aki látta, az nehezn felejti majd, aki nem, az meg ne búslakodjon miatta... Új éra kezdődött a Debreceni VSC életében a nyáron, hiszen hiába tartotta bent az NB I.-ben a csapatot, Nestor El Maestrónak és stábjának mennie kellett, helyükre érkezett a spanyol Sergio Navarro és még jó pár hispán szakember. Várhatóan hamarosan a klub tulajdonosi szerkezetében is komoly változás áll be, a madridi székhelyű Five Eleven Capital lehet majd az új többségi tulajdonos a jövőben. A ZTE együttesénél is nagy átalakulás ment végbe, argentin kézbe kerültek a kék-fehérek, akik edzőt is váltottak, a portugál Nuno Campos készítette fel a gárdát a rajtra, így a szurkolók is kíváncsian várták mire megy egymással a két együttes. De nem csak ez volt újdonság, a mostani szezontól hivatalosan Fizz Liga az elnevezése a magyar labdarúgás élvonalának, de élünk a gyanúperrel, hogy a drukkerek közül legtöbben továbbra is NB I.-nek fogják hívni a sorozatot.

Remélhetőleg tud sokkal jobban is futballozni a Debreceni VSC, mint azt tette a Zalaegerszeg elleni bajnoki nyitányon.

Forrás: Nemzeti Sport / Szabó Miklós

Debreceni VSC: gyenge kezdés

A Loki hét nyári igazolása – Fran Manzanara, Djordje Gordic, Adrián Guerrero, Álex Bermejo, Varga Ádám, Josua Mejíasés és Julien Dacosta– közül utóbbi háromnak szavazott bizalmat Sergio Navarro, azaz a Debrecen a Varga – Dacosta, Lang, Mejías, Vajda – Batik,Szűcs – Kocsis, Dzsudzsák, Szuhodovszki – Bárány kezdő tizeneggyel (9 magyarral) állt fel a Zalaegerszeg elleni rajton.

Guerreo, Bermejo és Gordic a kispadon várta Káprály Mihály sípszavát, míg Manzanara sérülés miatt hiányzott a meccskeretből. Az osztrák középső védő, Maximilian Hofmann könyöksérülése után nem volt még bevethető állapotban, így őt sem nevezték. Bekerült a kezdőbe viszont a talpsérüléséből felépült Batik Bence, aki a középpályán kapott szerepet.

A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, már az első percben két komoly lehetőséget alakítottak ki a vendégkapu előtt. Szuhodovszki az ötödik percben már besárgult, miután fejbe rúgta Kisst. Az ápolások miatt nem volt túl gördülékeny a találkozó eleje, és a játék is elég kapkodó volt. Végre valami a Lokitól: Dzsudzsák Balázs jobb oldali beívelését fejelte épphogy mellé Bárány Donát 19. percben. A DVSC leginkább pontrúgások után jelentett veszélyt a ZTE kapujára.

Sajnos a hazaiak nem, és ez a 23. percben eredményre is vezetett: Dénes Vilmos lőtt gólt a vendégvédelem szerencsétlenkedése közepette. Bohózatba illő találat volt. 1–0.

A 30. percben Vajda tőrt előre a bal szélen, csak szabálytalanul tudták megállítani. A szabadrúgást Dzsudzsák ívelte be, de Dacosta fejese nem volt veszélyes. A 37. perc hozta el az első debreceni, kaput eltaláló lövést: Szűcs Tamás próbálkozott messziről, de egy nézőnek sem emelkedett meg a pulzusa miatta. Nagyon pontatlan volt a DVSC, esetlegesek voltak a támadások, a védelemben pedig óriási lyukak tátongtak. A 42. percben aztán a semmiből büntetőhöz jutott a Vasutas: Vajda Botondot rúgták meg a 16-oson belül, ám Bárány Donát kihagyta a tizenegyest...

De szerencsére nem volt idő búslakodni, mert a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs óriási gólt lőtt a jobb felsőbe a 44. minutumban, 1–1!

Pár pillanattal később Kocsis már a Lokinak szerezhetett volna vezetést, de célt tévesztett.