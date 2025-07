Elindult a visszaszámlálás: ezzel a csapattal állhat fel a DVSC?!

Bár még nem lehet tudni, a szezon nagy részében milyen felállásban játszhat a Loki, nagyjából már sejthetjük, kik kezdhetnek. A kezdőkapus bizonyára Varga Ádám lesz, ha elkerülik a sérülések és nem hibázik sokat, valószínűleg ő állhat a legtöbbször a gólvonalon. Mivel Kusnyir Erik továbbra sem bevethető, jobbszélső hátvéd pozícióban Julien Dacosta helye is biztosnak tűnik. Lang Ádám mellett pedig Josua Mejías vagy/és Batik Bence lehet a másik középső védő – utóbbi játékos akár egy sorral előrébb is lehetőséget kaphat. Később Maximilian Hofmannra és Amos Yougára is nagy szerep hárulhat, de előbbi sérülése miatt az első bajnokin/bajnokikon bizonyára nem fog játszani, utóbbi pedig az első két találkozón eltiltás miatt nem játszhat. Balhátvédként később akár Vajda Botond ismét megkaphatja az esélyt, de ha egy sorral feljebb játszik, akkor Hornyák Csaba futballozhat ott. Az utóbbi időszaknál jóval több játékperce lehet majd Kocsis Dominiknak, ám az utolsó fekészüési mérkőzésen mivel megsérült, ezért nem tűnik biztosnak a pályára lépése a ZTE ellen. Mivel Adrián Guerrero még nem játszott a többiekkel, így feltehetőeg az első találkozókon csak csereként bizonyíthat. Viszont Fran Manzanara és Djordje Gordic nevét minden bizonnyal a kezdőcsapatban látjuk majd, mint ahogyan Szuhodovszki Somáét és Szűcs Tamásét vagy esetleg Dzsudzsák Balázsét is. Elöl az előző idénybeli házi gólkirály Bárány Donátot láthatjuk majd, hiszen most egyértelműen ő az első számú csatár. De a DVSC-ben egy-egy fiatal játékos melett egy-egy már említett játékoson kívül Szécsi Márk vagy Yacouba Silue is lehet csodacsere akár már a Zalaegerszeg elleni idénynyitón.