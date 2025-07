Kevesebb a kérdőjel, újabb játékosok távozhatnak a DVSC-től!

A Debreceni VSC-től kölcsönbe távoztak/távozhatnak

Az már korábban kiderült, hogy a Loki első csapatában még be nem mutatkozó Vidnyánszky Mátyás a 2025/2026-os szezonban kölcsönben a Mezőkövesdet erősíti. Engedi Márk és Kaye Shedrach noha a nyáron a Lokival készült, most kölcsönben szerezhetnek értékes játékperceket, múlt hétvégén az NB II.-es Karcagban már szóhoz is jutottak. Előbbi a Mezőkövesd elleni mérkőzést végig játszotta, utóbbi pedig a 75. percben csereként állt be. Még akár kooperációs szerződés is létrejöhet a két klub között, hiszen több, a DVSC-ben nevelkedett játékos is a karcagiak keretében van, mint például Kohut Máté, Szakács Levente és Sain Balázs. Minden jel arra mutat, hogy Hornyák Csaba és Batai Tamás a mögöttünk hagyott időszakhoz hasonlóan ismét kölcsönben játszhat.

A Nemzeti Sport információi szerint a DVSC-nél hamarosan be is fejeződhet az új játékosok igazolása. Azonban ha szükségesnek látja Sergio Navarro vezetőedző, akkor érkezik még játékos.

Ugyanakkor ez még egy bizonytalan időszak, hisz bármikor bejelentkezhet egy másik csapat akár egy olyan futballistáért is, akinek élő szerződése van. De állíthatjuk: egyre kevesebb a kérdőjel, az első keretnél nagy átalakulás már nem várható.