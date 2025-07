Hoppá! A DVSC egykori játékosa góllal debütált új csapatában! – videóval

A román Superligában múlt hétvégén az UTA Arad elleni idegenbeli mérkőzésen be is mutatkozott, nem is akárhogy! Kezdőként lépett pályára, a 13. percben pedig az ellenfél kapujába fejelte a labdát. A 68. percben 0–3-as állásnál lecserélték, az összecsapás egy hihetetle véghajrá után 3–3-as döntetlennel zárult. Az aradiaktól a Debrecenben nevelkedett Zsóri Dániel piros lapos eltiltás miatt hiányzott.