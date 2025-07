Eldőlt, ki a DVSC új cégvezetője – de csak két hónapig tart egyes tisztségviselők megbízatása?!

Ennyi volt? Távozik posztjáról Makray Balázs, a Debreceni VSC cégvezetője? – tettük fel a kérdést, hiszen az intereneten bárki számára elérhető, E-cégjegyzék adatai szerint lejárt a megbízatása. Mint írtuk, nem csak az övé, mert a DVSC FUTBALL Zrt. képviseletére jogosultak közül Dr. Sásdi András, Szabó Miklós, Ike Thierry Zaengel, Ticz Balázs és Martin Inké is. A felügyelőbizottsági tagoknál – Dr. Bács Zoltán, Madarasi István, Virág László Tibor – ugyanez volt a helyzet. Bár a Lokinál ezzel kapcsolatban azóta hivatalos bejelentés nem történt, az E-cégjegyzékben történt változás, az új információk ráadásul a nemzeticegtar.hu-n is megtekinthetők!

Felszállt a piros-fehér füst: minden jel arra utal, hogy megvan a Debreceni VSC új cégvezetője

A listáról lekerült Makray Balázs neve, cégvezetőként Tóth Péter Imre van feltüntetve. A szakember már korábban is aktív szereplője volt a magyar sportéletnek, a sportvezetői megbízatás nem ismeretlen számára. A jogviszony kezdeteként 2025. július 3. van írva, a kontraktus 2026. július 2-án jár le.

Makray Balázs neve már nincs ott a listán

Debreceni VSC: Lehet még átalakulás?

Ugyanakkor történt még változás: eddig Martin Ink, a Five Eleven Capital alapító vezérigazgatója is ott volt a listán, mint a DVSC FUTBALL Zrt. képviseletére jogosult személy. Azonban mostmár Matin Ink neve nem található meg, immáron a Five Eleven Capital Ltd.-ből név szerint nincs felírva senki, de a befektetői hálózat neve szerepel a listán, az adatok szerint ettől a cégtől valaki a DVSC igazgatósági tagja (vezető tisztségviselő). A megbízatás viszont csak két hónapra (2025. július 3-tól szeptember 2-ig) szól.

A Loki elnöke, Ike Thierry Zaengel a múlt heti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy továbbra is ő marad az elnök. Azonban vele együtt a többi tisztségviselőnek, vagy képviseletre jogosultnak – Dr. Sásdi András Béla, Szabó Miklós, valamint Ticz Balázs maradt a pozíciójában – a szerződése csupán 2025. szeptember 2-ig szól. Ezek alapján akár arra is következtethetünk, hogy a Lokinál szeptemberben lehet még valamilyen átalakulás. Milyen lehet az új stratégiai szemlélet? – arról egy hónappal ezelőtt itt írtunk.