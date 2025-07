DVSC: Ők az új játékosok? Meglátjuk, de...

Még csupán most ért véget az NB I. előző szezonja, a múlt hétvégén azonban már el is kezdődött az idei kiírás. A Debreceni VSC-re kapásból a leghosszabb idegenbeli túra várt, hiszen Zalaegerszegen vizitált a Vasutas. A meccs teljesen kaotikusan alakult: háromszor vezetett a ZTE, de Bárány Donát és Dzsudzsák Balázs vezérletével mindannyiszor egyenlített a DVSC. Tegyük hozzá, hogy a hazaiak nagy eséllyel a kiesés ellen harcolhatnak a jelenlegi kiírásban. Kezdésnek nem rossz, főleg idegenben, de többen debütáltak a csapatban. Voltak, akik jó teljesítményt nyújtottak, de akadtak olyanok is, akik felejthető produktumot tettek le az asztalra.

Debreceni VSC: Josua Mejías biztosan fog még lehetőséget kapni a jövőben

Forrás: Napló-archív

Debreceni VSC: Milyenek voltak az újak?

A DVSC a Varga Á. – Dacosta, Lang, Mejias, Vajda – Szűcs T., Batik, – Kocsis D., Dzsudzsák, Szuhodovszki – Bárány összeállításban kezdett a ZTE Arénában. Finoman szólva akadozott a gépezet, az sem segített továbbá a helyzeten, hogy a kulcspillanatokban is a kékek felé billent a mérleg, bár a csapat küzdőszellemét dicséri, mindig fel tudtak állni. Az együttesben debütált Varga Ádám, Dacosta, Mejías, Gordic, Regenyei, Tercza és Bermejo is.

Kezdjük a kapusposzttal: Varga Ádám megbízható volt, lábbal jól segítette a védők munkáját. A friss szerzeményekről egyébként olvasóinkat is megkérdeztük, akik többnyire szintén ezen a véleményen voltak. Lesz majd ez jobb is, reméljük! A védelemben Mejías és Dacosta is szóhoz jutott a meccsen. Előbbi esetében elmondható, voltak tisztázásai, de egyelőre vélhetően meg kell küzdenie a szurkolók bizalmáért a venezuelai védőnek. Dacostán látszódik, hogy képes magas sebességgel közlekedni a pályán, de talán Szécsi Márk vagy Kusnyir Erik is magasabb szinten futballozik, mint a francia harmadosztályból szerződtetett bekk.

A másik két új légiós, Gordic és Bermejo is bemutatkozott a klubban. Előbbi jól mozgott a pályán, több labdát is szerzett, és jó passzokban sem volt hiány. A szerb középpályás kreatívan futballozott, benne bőven van potenciál. A DVSC szerelésében Regenyei és Tercza is debütált, amely mindig kedves a szurkolóknak. Meg kell hagyni, semmivel sem nyújtottak gyengébb teljesítményt, mint a posztriválisaik. Fontos kiemelni, ahogyan azt a Ferencváros edzője, Robbie Keane is megfogalmazta: a fiataloknak időt kell adni, a DLA-n pedig vannak tehetségek.

Az talán senkit sem lepett meg, hogy Bárány Donát, Dzsudzsák Balázs, Lang Ádám és Vajda Botond is jó teljesítményt nyújtott, de a pénteki MTK elleni meccsre mindenkinek rá kell pakolni egy lapáttal. A következő hetekben több játékos is visszatérhet, amely mindenképpen erősítés lehet a csapat számára.