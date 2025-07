Úton az ötödik igazolás? Megegyezhetett a DVSC a másfél milliós középpályásról - sajtóhír

Szerb sajtóhírek szerint – melyet a Lokomotívblog fórumozói szúrtak ki – a szerb utánpótlás-válogatott Dordje Gordic mindenben megegyezett a Debreceni VSC vezetőivel. A belga Lommel 20 éves, 188 cm magas játékosa a tavaly őszi szezont a Topolyánál töltötte, de ott sok sót nem evett meg, így tavaszra a szlovén első osztályú Radomlje együtteséhez kölcsönözték ki, ahol 18 mérkőzésen négy gólt és öt gólpasszt szorgoskodott össze.

Forrás: Facebook/NK Radomlje

Debreceni VSC: kivásárlási opció?

Érdekesség, hogy Dordje Grodicért 2023-ban 1.5 millió eurót fizetett a Manchester City fémjelezte City Football Group, amelynek a Lommel is tagja. A hírek szerint a Debreceni VSC-hez is kölcsönbe kerül a játékos egy évre, de úgy, hogy a Loki akár ki is vásárolhatja majd a labdarúgót a belgákkal 2027-ig fennálló szerződéséből. Dordje Grodic Julien Dacosta, Varga Ádám, Josua Meíjas és Fran Manzanara után a DVSC ötödik nyári igazolása lehet.

Íme egy videó-összeállítás Dordje Grodicról: