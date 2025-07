A DEAC-ban folytatja Vámos Ádám is

Fiatal tehetséget szerződtetett a DEAC kosárlabdacsapata. Vámos Ádám a Kőbányai Darazsaknál kezdte pályafutását, ahonnan a Budapesti Honvédhoz igazolt. A piros-fehérekkel U20-as bajnoki címet szerzett, valamint bemutatkozott a felnőtt élvonalban is. Az előző kiírást Újbudán töltötte; a műegyetemiek főként a Piros csoportban számítottak rá, így kortársai között ritkábban lépett pályára, de az U21-es fináléban csapata húzóembere volt, oroszlánrészt vállalva a MAFC ezüstérméből. A 4-es és 5-ös poszton egyaránt bevethető játékos várhatóan az U23-as és az NB I. A-s DEAC-nál is szerepet kap majd, olvasható a klub honlapján.

Forrás: DEAC