Mutatjuk, ki a DEAC legújabb igazolása!

Marcus Tyus személyében harmadik idegenlégiósát is megtalálta a DEAC kosárlabdacsapata, áll a klub honlapján. A 185 centiméter magas amerikai hátvéd Szlovákiában kezdte meg profi karrierjét, majd Svédországba igazolt, ahol rögtön a bajnokság pontkirályává vált, 18,2 pontos átlagával, ráadásul első évében ezüst-, másodikban pedig aranyérmet szerzett a Boras Basket együttesével. Ezt követően megfordult Németországban, Belgiumban és Cipruson is, majd visszatért Svédországba a Norrköping Dolphins együtteséhez, ahol a legutóbbi három kiírásban bajnoki címet nyert, sőt a 2024/2025-ös szezonban a liga legértékesebb játékosának járó MVP-címet is elnyerte. A játékosról Pethő Ákos vezetőedző nyilatkozott, amely itt olvasható.