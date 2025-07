DEAC: Egy újabb játékos, aki hosszabbított!

A DEAC jégkorongcsapatának egyik nagyon fontos láncszeme, Kirils Galoha is biztosan marad a fekete-fehéreknél, áll a klub honlapján. A 29 éves lett játékos tavaly igazolt a Debreceni Egyetem gárdájába, az előző idényben összesen 56 tétmérkőzésen lépett jégre, 21 találata mellett 54 asszisztot osztott ki és 75 pontot gyűjtött.

– Örülök, hogy a csapat magja egyben marad és hogy én is Debrecenben folytathatom. Igazán remek társaságot alkotunk és a szakmai stábunk is kiváló. Az előző szezonban szép sikereket értünk el, igaz, sokszor nehezítették sérülések a dolgunkat és olykor a szerencsével is hadilábon álltunk. Bízom benne, hogy az előttünk álló kiírásban elkerülnek minket a sérülések és előkelő helyen végzünk minden sorozatban, amelyben elindulunk – fogalmazott a támadó, aki megérdemelt nyári pihenőjét és rehabilitációját tölti – mondta a deac.hu-nak. A teljes cikk itt tekinthető meg.