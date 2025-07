Jó hír a DEAC-szurkolóknak: Hosszabbított a gólerős támadó!

Anton Shenfeld döntött, a következő szezonban is a DEAC sikeréért fog küzdeni, ál a klub honlapján. A hamarosan a 32. életévébe lépő orosz születésű hokis tavaly írt alá a Debreceni Egyetem csapatához. Mint mondta, a beilleszkedés könnyen ment számára, és a családjával együtt remekül érzik magukat Debrecenben. – Nagyszerű csapatunk volt az előző szezonban, sok játékostársam döntött a maradás mellett, többek között ez is szerepet játszott abban, hogy én is hosszabbítottam. Boldog vagyok, hogy lehetőségem nyílik a következő idényben is a DEAC-ot erősíteni – jelentette ki a rutinos támadó, kinek teljes nyilatozata itt olvasható.

A játékos az Erste Liga 2024/25-ös szezonjában 41 meccsen jutott szerephez, 12 gólt és 22 asszisztot jegyzett, amivel 34 pontot szerzett. Az OB I-ben 8 mérkőzésen 2 gól, 3 assziszt és 6 pont a mérlege. A Magyar Kupában 7 találkozón 4 gólt, 4 asszisztot, valamint 9 pontot hozott össze.