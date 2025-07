Csernyánszki Liliána még mindig csak húszéves, de már a második BL-idényére készül – a DVSC kézise ezeket a meccseket várja leginkább!

Már öt éve, hogy bemutatkozott a DVSC felnőtt kézilabdacsapatában Csernyánszki Liliána, aki azóta már többek között a Bajnokok Ligájában is bizonyíthatott. Még mindig csupán húsz éves, de a Lokiban már 123 tétmérkőzésen lépett pályára, melyeken 217 gólt szerzett. A piros-fehérek 25-ös mezszámú játékosa rendre fantasztikus, szemet gyönyörködtető találatokkal örvendezteti meg a klub híveit, a Haon sport témájú podcastjában, a H szektorban még jobban megismerhettük, ki is valójában ő.

Csernyánszki Liliána beszélt a kezdetekről, a jelenlegi céljairól és röviden a jövőről is szót ejtett.

Forrás: Napló-archív

Csernyánszki Liliána először arról ejtett szót, hogyan telt számára a nyári pihenés.

– Nagy jó volt számomra a szünet, a családdal Törökországban nyaraltunk, a barátommal Mallorcán voltunk. Túráztam belföldön, nagyszüleimmel is sok időt töltöttem – árulta el, majd hozzátette, hogy az U19-es kézilabda Európa-bajnokságba is belenézett. Két hétig csak pihent, majd otthon készült, két hete pedig már a csapattal edz a következő idényre. – sokat futunk a labdás edzéseken is, hogy meglegyen a megfelelő erőnlétünk, de már taktikai részekbe is belekóstoltunk, majd jönnek az edzőmeccsek. Ha kezdődik a bajnokság, akkorra kell azt érezni, hogy teljesen készen állunk – foglalta össze.

Csernyánszki Liliána sokat köszönhet nekik

A szurkolók Debrecenben is kimondottan szeretik, ha a felnőtt csapatban egy saját nevelésű játékost látnak – Csernyánszki Liliánát is közéjük sorolhatjuk. A sportoló a podcastban az érzéseiről is beszélt, mekkora szeretetet kap a drukkerektől, és milyen érzés számára, hogy nevelőegyüttesében kézilabdázhat. De hogyan is kezdődött minden?

A családban a sport mindig az életünk része volt, úsztam, mazsoretteztem is. Egy sportágválasztón Csapó Erika mondta, hogy próbáljam ki a kézilabdát. Szerelem volt első látásra

– fogalmazott, majd megemlítette egykori edzőit, Márián Blankát, Győrvári Viktort, valamint Köstner Vilmost, akiknek szintén sokat köszönhet. Kiemelte, hálás azért, hogy a felnőttek között már rendkívül fiatalon bizonyíthatott. Arról is beszélt, hogy bár olykor lemondással járt, megérte, majd felidézte eddigi pályafutása főbb mérföldköveit.