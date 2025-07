A hűvös idő sem tántorította el a strandröpiseket a Campus Sportfesztiválon - fotókkal, videóval

Rekordszámú, csaknem ezeregyszáz hazai és határon túli hallgató nevezett a XVIII. Campus Sportfesztiválra. A Debreceni Egyetem a sportfesztivált az egyik legnagyobb hazai könnyűzenei fesztivál, a Campus kísérőprogramjaként rendezi meg hazai és határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói számára. A viadalt idén július 15-én, kedden és 16-án, szerdán tartották a Dóczy úti Sportcampuson. A hagyományokhoz hűen ezúttal is három – 3x3 kosárlabda, kispályás labdarúgás, strandröplabda hallgatók körében rendkívül népszerű – sportágban mérték össze tudásukat és ügyességüket a fiatalok a két nap alatt. Érkeztek hallgatók hazánk mellett Kárpátaljáról, Felvidékről, Újvidékről, Erdélyből és idén először a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem is több csapattal képviseltette magát a versenyen.

Forrás: Vida Márton Péter

Campus Sportfesztivál: büszke a csapatára

Portálunk a 104 csapattal elindult strandröplabda szerdai eseményeire látogatott ki.

A hűvösebbnek mondható időjárás sem riasztotta el a résztvevőket, akik egyszerre három pályán feszültek egymásnak a Campus Sportfesztivál 2024/2025. tanévi Egyetemi és Főiskolai Bajnoka címért.

Erdődi Gréta, a Debreceni Egyetem negyedéves hallgatója, először vett részt a Campus Sportfsztiválon. – A sport szeretete miatt jelentkeztünk, szerettünk volna az első helyezés környékén végezni, de sajnos kiestünk, de így is büszke vagyok a csapatunkra. A Campus Fesztiválra is kilátogatunk majd, a csütörtököt néztük ki magunknak, leginkább Beton.Hofi miatt, de valószínűleg több előadót is megnézünk – nyilatkozta a The4rce csapatának oszlopos tagja.

A képen a The4rce csapata: balról Erdődi Gréta, Erdődi Helga, Tavasi Andràs és Szőnyi Gàspár

A sportfesztiválon legjobban teljesítő csapatok értékes sportszerutalványokkal és Campus Fesztivál belépőkkel gazdagodhattak, míg a határon túlról érkező csapatok eredménytől függetlenül ott lehetnek a Campus Fesztiválon.