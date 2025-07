Debrecenből követte Szoboszlait, de már a Vasas is lemondott róla

Azonban az angyalföldi gárda most hét játékosát is kitette a csapatból, köztük Bukta Csabát is, aki a Nemzeti Sport információi szerint külön edzésprogramot követ, és szabadon tárgyalhat más klubokkal. Nem tudni tehát még, hogyan alakul a DVSC-nél is pallérozódó futballista további sorsa.