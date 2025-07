Ez igen! Anthony Martialék így edzettek a debreceni gyepen! – fotókkal, videóval

Mint beszámoltunk róla, csütörtökön 20 órától Hapoel Beer Sheva–AEK Athén UEFA Konferencia Liga-selejtezős meccset rendeznek Debrecenben a Nagyerdei Stadionban, éppen ezért forgalomkorlátozásra is kell számítani. A legismertebb – és egyben legértékesebb – futballista, aki pályára léphet, az Anthony Martial, de Domagoj Vida neve is sokak számára ismerősen csenghet, mint ahogy Marko Nikolics vezetőedzőé is.

Domagoj Vida és Anthony Martial is Debrecenben léphet pályára csütörtök este

Forrás: AFP

A futballisták kedden érkeztek a cívisvárosba, az edzésről mindkét klubnál remek fotók is készültek. A párharc első mecsén a görögök 1–0-ra nyertek, a papírfoma alapján ők is juthatnak tovább, ugyanakkor az izraeliek az egygólos hátrányt könnyen ledolgozhatják. Azonban a visszavágóra csak a görögök és az izraeliek klubkártyával rendelkező fanatikusai válthattak jegyet, így a debreceniek nem láthatják testközelből a játékosokat.

Ugyanakkor pénteken már mindenki számára látogatható lesz a Nagyerdei Stadion, hiszen ekkor DVSC–MTK meccset rendeznek.

Anthony Martialék így érkeztek Debrecenbe:

Az AEK játékosai aztán a Nagyerdei Stadionban is gyakoroltak:

A Hapoel Beer Shevánál is megörökítették, milyen volt az edzés a debreceni ékszerdobozban: