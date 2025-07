Adrian Guerrero: Sok meccset akarok nyerni a Lokival!

A Debreceni VSC legújabb igazolása, Adrian Guerrero – akinek lehetséges érkezéséről elsőként portálunkon olvashattak – a hivatalos aláírás után a Loki honlapjának adott videóinterjút. – Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Könnyű döntés volt idejönni, és nagyon örülök, hogy mindenki jól fogadott a klubnál. Jól érzem magam, fitt vagyok, most jöttem vissza a nyaralásból, de közben is tréningeztem. Készen állok arra, hogy a csapattal eddzek, és elkezdjük a közös munkát – mondta a balhátvéd, aki ugyanabból a városból származik, mint a DVSC volt edzője, Joan Carrillo.

Adrian Guerrero a Debreceni VSC legújabb igazolása

Forrás: DVSC

Adrian Guerrero segíteni akar

A szerződése aláírása előtt Adrian Guerrero egyeztetett is a szakemberrel. – Van egy feleségem és egy tíz hónapos fiam. Nyugodtak vagyunk, úgy látom, Debrecen egy szép város és nagyon biztonságos is. Ez számomra és a családom számára is nagyon fontos – hangsúlyozta a Barcelona akadémiáján nevelkedett futballista. – A La Masiában nagyon jó volt.

Hét évet töltöttem a Barcelona akadémiáján, ebből két évet a bentlakásos intézményben éltem. Szerintem az a világ egyik legjobb akadémiája.

Nagyszerű időszak volt, sok olyan fantasztikus játékossal játszottam együtt, akik most a legjobb bajnokságokban futballoznak – idézte fel. Guerrero karrierje eddigi legeredményesebb időszakát Svájcban töltötte, az FC Zürich együttesével rögtön megnyerték a bajnokságot, a következő idényben pedig bejutottak az Európa-ligába. A játékos reméli, a cívisvárosban is szép sikereket ér majd el.

– Csak dolgozni akarok, hogy segítsek a klubnak elérni oda, ahová tartozni akar. Jó idényeket szeretnék, és sok meccset nyerni a szurkolóknak. Ez a legfontosabb dolog a futballban: lehetsz jó játékos, jól edzhetsz, de a végén nyerni kell. Azt gondolom, hogy lépésről lépésre, kemény munkával, és egy jó közeg kialakításával ezt meg tudjuk valósítani.

Csak annyit üzenek a drukkereknek: jöjjenek ki a stadionba, és segítsenek nekünk.

Mi mindent meg fogunk tenni, hogy megnyerjük a meccseket – ígérte a Loki legújabb igazolása.