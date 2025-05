Zsóri Dániel remekelt, az álomcsapatba is beválasztották – videón a gólja és gólpassza!

A román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszásának 7. fordulójában az UTA Arad 2–0-ra legyőzte a Petrolult hétfőn. A hazaiaknál Zsóri Dániel gólpasszt adott, majd maga is betalált a mérkőzésen – hívta fel rá a figyelmet a Nemzeti Sport.

Zsóri Dániel már régen volt ennyire jó formában

Forrás: UTA Arad

A DVSC Labdarúgó Akadémián nevelkedett, Puskás-díjas Zsóri Dániel az 59. percben szögletből adott gólpasszt, beadása után Florent Poulolo fejelt hat méterről a jobb alsóba. Nyolc perccel később egy kontra végén a korábbi utánpótlás-válogatott támadó elé került a labda, s hat méterről, ziccerben a kapuba helyezett, kialakítva a 2–0-s végeredményt. A 24 éves játékos a hétfői teljesítményével megduplázta góljai és asszisztjai számát az idényben.

Az Aradnak a rájátszás osztályozós csoportjában jelenleg 27 pontja van, s a 12. helyen áll a tabellán, amivel megőrizné tagságát az idény végén. A 16 csapatos élvonalban még két forduló van hátra, s az utolsó két csapat majd kiesik, a 13. és 14. helyezett együttesek pedig osztályozót játszanak a bennmaradásért.

Zsóri Dániel a legjobbak között

A hétfői mérkőzés legjobbjának ítélt Zsóri Dánielt is beválasztotta a román Superligát lebonyolító Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) a rájátszás 7. fordulójának válogatottjába. A futballista az idény során másodszor került be a forduló csapatába, először februárban, az alapszakasz 25. fordulója után választották be, amikor rendkívül látványos, sarkazós gólt szerzett a Poli Iasi ellen.